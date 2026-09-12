Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola

La proyectada entrada de capital chino en la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunt ha avivado las críticas en la ciudad contra la elección de unos terrenos de alto valor agrológico, con campos en plena producción, para instalar las fotovoltaicas que alimentarán la planta.

Tras años de reivindicar sin éxito varias ubicaciones alternativas, la Plataforma en defensa del Territori del Camp de Morvedre ha vuelto a canalizar el descontento entre distintas asociaciones vecinales, ecologistas y entidades locales. Así, ha denunciado "la paradoja" que, a su juicio, supone el hecho de "arrasar" esa zona cultivada de Montíber para alimentar una empresa que ya no tendría solo capital europeo, sino también del país asiático. El colectivo incluso habla de esta operación como "el gran engaño solar" después de conocerse este verano que la compañía alemana negocia un acuerdo para dar entrada al grupo chino Gotion en su gigafactoría de Sagunt como socio minoritario.

El debate en Sagunt por la macroplanta fotovoltaica de Montíber, según aseguran, "vuelve a estallar, pero esta vez con una contradicción flagrante", dicen en referencia a que el argumento de la "soberanía industrial llevó a las administraciones a modificar las leyes necesarias y acelerar los trámites administrativos para poder expropiar hectáreas de suelo agrícola de muy alto valor, enfrentándose a los ecologistas".

También recuerdan que el alcalde, Darío Moreno, se sumó a esa tesis y "defendió con firmeza ante la prensa y los colectivos vecinales que la gigafactoría de Volkswagen necesitaba imperativamente esa energía solar barata para poder competir contra los gigantes chinos" pues, entre otras cosas, "sin placas solares pegadas a la fábrica, los costes de producción de las baterías valencianas serían inviables frente a la agresiva competencia asiática".

Vista de la zona donde se han previsto las fotovoltaicas para la planta. / Tortajada

"Giro dramático"

Pero, tal y como apuntan, "la realidad ha dado un giro dramático: Mientras el ayuntamiento justificaba el impacto ecológico y agrícola para dar Montíber a Volkswagen frente a Pekín, la gestión de PowerCo se desmoronaba cayendo en los brazos de fabricantes chinos".

De esta manera hacen referencia a las negociaciones de Volkswagen con la firma china Gotion High-Tech "tras la espantada del proveedor coreano K-Ensol, dejando las salas blancas a medio construir" y concluyen: "¿El resultado? La energía solar de kilómetro cero, aprobada a marchas forzadas bajo la bandera de proteger la industria europea, podría terminar alimentando y abaratando los costes de una multinacional controlada por capital chino".

"Políticos callados"

Por ello, terminan asegurando que "la presión social que advertía de que se estaba destruyendo el territorio para favorecer los intereses de una multinacional extranjera cobra ahora más sentido que nunca. Hemos pasado de protegernos de Asia a ponerles la alfombra roja y la luz barata arrasando Montiber y nuestro patrimonio agrícola, paisajístico y cultural. Y, sin embargo, los políticos que defendían esas posiciones siguen callados ahora que se ha dado la vuelta a la tortilla", lamentan.

Por ello, aunque la tramitación de las plantas fotovoltacias en Montíber está muy avanzada en la Generalitat, desde la Plataforma insisten: "Necesitamos seguir en la movilización ciudadana y políticos valientes para afrontar la realidad. No pueden llevarse las subvenciones y las ganancias, mientras dejan aquí solo el impacto. Es hora de seguir movilizándose. Salvem Montíber", dicen desde esta plataforma compuesta por Acció Ecologista Agró, Centro Excursionista Camp de Morvedre, ARVASE (Arbrat de la Vall de Segó), Asociación de Vecinos La Victoria, Asociación de Vecinos La Forja, Associació Pla del Bou, Asociación de Vecinos El Raval, Associació de dones de Baladre, Centre d’estudis Camp de Morvedre, AMIMO, Coordinadora per l’ensenyament en valenciá del Camp de Morvedre, Morvedre Agroecològic, Esquerra Unida del País Valencià, Partit Comunista del País Valencià, Compromís per Sagunt, Compromís per Canet de’n Berenguer, Esquerra Republicana País Valencià, Podem Morvedre, Coordinadora Feminista Camp de Morvedre, Iaioflautas Morvedre y el Fòrum Republicà del Camp de Morvedre.