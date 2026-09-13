El peculiar juego de cartas de Sagunt da un nuevo salto a las pantallas

Una tradición de Sagunt da un nuevo salto a nivel tecnológico. El tradicional juego de cartas del 'Bolot' que la capital del Camp de Morvedre quiere proteger ya cuenta con su propia aplicación que permitirá practicarlo a través de teléfonos Android. El proyecto, bautizado con el nombre 'Kremaet Labs', ha sido desarrollado durante prácticamente un año por el saguntino Toni López con el objetivo de acercarlo a las nuevas generaciones y evitar que caiga en el olvido.

López confiesa que él mismo lo tenía entre sus costumbres durante su juventud, pero con el paso del tiempo dejó de practicar este juego de origen francés que se adaptó a la baraja española. La idea de desarrollar la aplicación surgió ante el interés de su mujer por volver a echar unas partidas. A partir de ahí, él se puso manos a la obra y empezó a investigar cómo poder desarrollar una aplicación para móvil. Sin embargo, el proyecto no solo nació de ese interés. También de la preocupación por mantener vivo un juego que forma parte de la tradición local y facilitar que puedan conocerlo también "aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de aprender a jugar", según explica.

López diseñando la aplicación. / Daniel Tortajada

Aplicación totalmente gratuita

Su aplicación permite disputar partidas contra la inteligencia artificial y está disponible de forma gratuita en itch.io. "El objetivo no era crear simplemente un juego de cartas para el móvil, sino trasladar el bolot al formato digital respetando sus reglas y su manera tradicional de jugar", asegura. Para ello, desarrolló tanto la parte visual como toda la lógica necesaria para que las partidas funcionen correctamente.

Esto le supuso un trabajo de casi un año. "No soy programador profesional ni me dedico profesionalmente al desarrollo de aplicaciones. Cuando comencé el proyecto, tenía que aprender muchas de las cosas necesarias para poder llevarlo adelante. Ha supuesto muchísimas horas de trabajo, aprendizaje, pruebas, correcciones y problemas que he tenido que ir solucionando poco a poco", reconoce.

Futuro del proyecto

López asegura que su proyecto "todavía tiene camino por delante". "Mi intención es continuar mejorándolo y poder publicarlo también en Google Play cuando complete todos los requisitos necesarios. Mientras tanto, la versión disponible en itch.io permite que cualquier persona interesada pueda probarlo gratuitamente", dice.

Lo que sí deja claro es que la aplicación es totalmente segura. E insiste por lo que le pasó cuando compartió el juego con sus vecinos. "Muchos se echaban un poco para atrás porque les saltaba un aviso de que el juego podía ser malicioso, pero no es así. Esto sucede siempre que descargas una aplicación fuera de Google Play", apunta.

También adelantó la próxima actualización en la que está trabajando: "Un modo online que permitirá jugar partidas con amigos y otros jugadores".

Una partida del juego. / Daniel Tortajada

López también ha querido agradecer el apoyo de su mujer, hermano y amigos por acompañarle en el proceso y hacía una especial dedicatoria, "Esta aplicación está dedicada a mi padre, quien fue un gran jugador de 'Bolot' y un auténtico apasionado de este juego de cartas", apuntaba reconociendo que la iniciativa ha querido ser un pequeño homenaje a su pasión por este juego y a tantos buenos momentos compartidos entre amigos.

El otro salto a las pantallas

Este nuevo paso para este peculiar juego de cartas que apenas se juega en Sagunt y Petrés llega después de que el juego ya inspirara una aplicación el pasado mes de marzo conocida como Bolotada.es. Pero, en aquel caso, el objetivo de la empresa saguntina que la desarrolló era solo permitir llevar la puntuación de la partida en el teléfono sin la necesidad de estar apuntando con bolígrafo. Ahora, con 'Kremaet Labs' ya es posible disputar una partida con solo un teléfono a mano.