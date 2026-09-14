Herido un conductor tras salirse de la vía en Albalat dels Tarongers y acabar en una acequia

Un conductor de un coche de 47 años resultó herido un tras salirse de la vía con su coche en la N-234, a su paso por Albalat dels Tarongers, y acabar en una acequia.

El hecho se produjo sobre las 20.00 horas el pasado viernes y fue necesaria la intervención del Consorcio de Bomberos.

Rescate

Aunque por suerte el conductor no se encontraba atrapado dentro del vehículo, los bomberos tuvieron que inmovilizarlo para sacarlo de manera segura, a través de una camilla nido para poder salvar el desnivel, como han informado desde el Consorcio provincial.

Los bomberos durante el proceso de rescate del accidentado del siniestro en Albalat dels Tarongers. / Consorcio Provincial de Bomberos de València

Una vez completado el rescate, fue asistido por sanitarios de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) pues presentaba dificultad respiratoria. Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital de Sagunt.