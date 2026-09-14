La contratación de dos educadores sociales en Sagunt se desatasca

Casi 10 meses se ha prolongado la espera para que el Ayuntamiento de Sagunt acelere el procedimiento para cubrir dos plazas de educador social, una por turno libre y otro de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición. Ese es el tiempo transcurrido desde que se aprobaron las bases reguladoras del proceso hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que marca la puesta en marcha del plazo para la presentación de las candidaturas.

Oficinas de la Gerenci, donde tiene su sede los Servicios Sociales de Sagunt. / Daniel Tortajada

El primer paso de este procedimiento fue la luz verde por junta de gobierno a las condiciones de selección de estos trabajadores. Fue a mediados de noviembre y apenas unos días después se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Sin embargo, ahí se detuvo el expediente hasta que hace un par de semanas se repitió el anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Este avance seguía sin dar el pistoletazo de salida al siguiente paso administrativo, que al fin se ha desbloqueado este martes con el edicto del BOE que se hace eco de esta oferta de empleo público.

Otros casos

Estos retrasos llaman más la atención porque en ese mismo BOP de noviembre del pasado año se publicaron otros dos procedimientos de la delegación de Personal de Sagunt que han ido mucho más rápido. El primero era la modificación de una convocatoria anterior para la ampliación de la plantilla policial, que ya está resuelta, y la segunda era la contratación de 13 administrativos, para quienes el plazo de presentación de candidaturas se abrió a mediados de enero.

Procedimiento

En cuanto a los educadores sociales, las plazas pertenecen al subgrupo A2 y exigen titulación en Educación Social o habilitación equivalente. El proceso incluye una fase de oposición, que otorga el 75 % de la evaluación, con test, casos prácticos y, para el turno libre, un tercer ejercicio de preguntas cortas. La fase de concurso, que cuenta el 25 % restante, valora la experiencia profesional, la formación, las titulaciones y los idiomas.