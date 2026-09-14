El Fertiberia logra su primera victoria en un partido no apto para cardíacos

El Fertiberia Puerto Sagunto regresa de la mejor de las maneras a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en el año de su 75 aniversario. Lo ha hecho venciendo prácticamente sobre la bocina al ABANCA Ademar León por 39-38 en la jornada inaugural de la competición, que ha tenido lugar en el Pabellón Port de Sagunt a partir de las 12:00 horas.

El encuentro tuvo un comienzo frenético con la exclusión de dos minutos a Nicolás Zungri, en el primer ataque posicional del equipo visitante. Gracias a la superioridad numérica, el conjunto leonés puedo estrenarse su marcador esta temporada en el minuto dos, tras encontrar a su pivote Rodrigo Benites, para ponerse por delante de los rojiblancos.

Partido lleno intercambios

Tras unos minutos de cierto descontrol se produjo un intercambio de goles 3-3, lo que hizo al cuadro local elevar sus prestaciones defensivas, logrando de esta manera dos contraataques de manera consecutiva, transformados en gol por Gonzalo Pérez y Antonio Capitán para colocar a los suyos por primera vez por delante en el marcador con el 5-3 del minuto seis. Minutos más tarde el partido se puso 7-5 a favor de los locales, que tuvieron la oportunidad de ampliar la diferencia desde los siete metros en manos de Arnau Fernández, pero su intento se topó con el poste.

Las paradas de Dani Martínez bajo palos y las rápidas transiciones con acierto de Antonio Capitán tras rápidos saques de centro sí que situaron esta vez el +4 (11-7) en el minuto quince. Un minuto en el que llegó el primer tiempo muerto del duelo, solicitado por Luis Puertas, pero, que no tuvo el efecto esperado, ya que la distancia aumentó hasta el +5 (12- 7) acto seguido.

No obstante, los de Castilla y León supieron reponerse con diferentes cambios y aprovechando un par de imprecisiones por parte de los rojillos, propiciaron que la desventaja se recortara a los dos goles (13-11), y obligó a Sergio Mallo a detener el enfrentamiento en el minuto 20. Su tiempo muerto, a diferencia del primero del equipo contrario, sí que fue exitoso con un rápido parcial de 2-0, con el que se recuperó el +4 (15-11) en el minuto 20.

Celebración de uno de los goles. / Pepa Conesa

Posteriormente, el Fertiberia sufrió la exclusión de Lindqvist, pero no sufrió tantos daños por parte del equipo contrario al solo recibir un tanto (16-15, min. 23). Las intervenciones de Marcos García, que sustituyó en portería a Álvaro Méndez y la dirección de juego del central Miñambres provocaron que volviera el empate (16-16) en el minuto 25.

Un minuto después, los jugadores de Luis Puertas recuperaron la iniciativa (17-20) con dos dianas a puerta vacía, propiciadas por la inferioridad numérica de su oponente a raíz de la exclusión de Miguel Llorens, uno de los fichajes de este último verano.

Un lanzamiento en apoyo de Juan Castro sobre la bocina hizo que el resultado al descanso fuera de 18-21. La nueva máxima a favor visitante (19-23) tras la reanudación hizo reaccionar al Fertiberia , que se puso a uno (23-24) en el minuto 35, en gran medida por la entrada en escena de Juani Villarreal y los goles desde el extremo izquierdo de un enchufado Carlos Martín.

Igualdad máxima

La igualdad era máxima a falta de poco más de veinte minutos para el final (25-26). En esta, reinaron las figuras de Juan Castro y Gonzalo Pérez Arce para volver a poner tierra de por medio para los suyos con el 26-29. Los rojiblancos no le perdieron la cara al partido en ningún momento.

Álvaro Pérez mejoró sus porcentajes de paradas respecto a lo que se vio en los primeros treinta minutos y fue el encargado de frenar todos y cada uno de los intentos de remontada de los valencianos. Con el 27-30 del minuto 46, Sergio Mallo solicitó tiempo muerto para intentar meterse en la lucha por los puntos.

Con la exclusión de Alberto Martín a falta de trece minutos para la finalización, al equipo rojiblanco se le presentó una nueva oportunidad para recortar diferencias, pero el parcial no fue el esperado. Los castellanoleoneses supieron manejar en todo momento las continuas rentas de +3 en la segunda parte.

Final de infarto

La nueva defensa presionante local y dos goles consecutivos de Jakob Pelko en segunda oleada desde el extremo derecho situaron el 35-36 en el minuto 55. Gabriel Navarro mediante una penetración hasta la cocina, dejó un mini encuentro de un minuto (38-38, min. 59).

Luis Puertas paró la contienda para preparar la última jugada ofensiva de sus muchachos, la cual se saldó de manera desfavorable, ya que Dani Martínez le sacó un pie a Edu Fernández que más tarde resultaría definitivo para el devenir. Quedaban veintitrés segundos, y en esta ocasión, el tiempo muerto fue local.

La jugada que preparó el técnico vigués funcionó con un tanto ganador de Carlos Martín, quien se desdobló desde el extremo izquierdo y recibió completamente solo. Juan Castro lo intentó a la desesperada, pero su lanzamiento se fue por encima del larguero. El resultado final fue 39-38.

La próxima batalla de los rojiblancos volverá a ser en el Pabellon Port de Sagunt, en el que recibirán al Fraikin BM Granollers en la segunda jornada de la competición, con fecha y hora aún por determinar.