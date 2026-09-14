Nuevas acciones formativas en Sagunt para mejorar competencias laborales

El Pacto Territorial por el Empleo del Camp de Morvedre Som Comarca organiza una serie de acciones formativas de carácter breve para mejorar competencias laborales. Las sesiones son gratuitas y están distribuidas a lo largo de septiembre.

Todo ello se enmarca dentro del programa EMPACE 2025-2026 y se realizan a través de manera online.

La próxima está prevista el día 24 a las 10 horas sobre cómo crear un perfil en la red Linkedin; el lunes 28, a las 11 horas, se explicará cómo redactar un curriculum vitae y el miércoles día 30, en el mismo horario se darán las claves de cómo hacer una carta de presentación.

Las personas interesadas en inscribirse en alguna de estas sesiones pueden hacerlo rellenando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0kdasc-wY-sBkka9UvOvQQv2_sv5fIGVC8fYP5esA1izESA/viewform.

Prácticas de higiene

También el día 24 la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana organiza, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), una jornada gratuita en modalidad online en la que se presentará la Guía de prácticas correctas de higiene del sector de la restauración. Será el jueves 24 en horario de 9:00 a 11:00 horas y estará dirigida a profesionales de ese ámbito.