Desde renovar parques y bancos a reforestar: Así son las 64 propuestas que han llegado a la final de los presupuestos participativos 2027 en Sagunt

Un total de 64 propuestas han llegado a la fase final de los presupuestos participativos 027, después de la valoración previa de las 127 recibidas; una última cifra que supone un aumento de participación respecto a la edición anterior. Ahora, a partir de este martes, 15 de septiembre, la ciudadanía podrá votar las que vea más necesarias hasta el día 30 a través de una página web ( https://participa.sagunto.es/ ), donde dispondrá de un presupuesto de 500.000 € que deberá repartir entre las diferentes ideas.

Las propuestas aceptadas están relacionadas con la colocación de cartelería turística, la mejora de la plaza Mare Nostrum, la construcción de pistas deportivas y de tenis de mesa, la remodelación del anfiteatro del Triángulo Umbral, la construcción de baños públicos, la creación de zonas de sombra en parques infantiles, la mejora integral de la plaza Bicentenario de José Romeu (Parque del Agua), la creación de un espacio municipal al aire libre para reuniones y celebraciones y de un circuito de Pump Truck.

También hay otras sobre la climatización de los colegios, la creación de un parking público y un área de recreo, la reforma de los paelleros municipales, la construcción de un parque infantil en el Triángulo Umbral, la construcción de una escalera de acceso al lecho del río Palància a la altura de la calle Rodamilans, el arreglo de aceras y asfalto, hacer de Sagunt una ciudad más accesible, la instalación de fuentes en toda la ciudad o la actuación en la zona entre la Casa Penya y las Casas de Queralt.

Asimismo, se propone la creación de un parque de calistenia y ejercicio al aire libre junto a la playa, la rehabilitación de la plaza Conca, la renaturalización de los patios de los colegios, la instalación de suelo de caucho en el parque de calistenia de la calle Churruca, la construcción de un parque infantil en la zona de Sierra Cazorla y Sierra de Penáguila, la construcción de un parking público al lado de la piscina Almudáfer, la mejora de la zona de San Cristòfol, la creación de un vivero municipal para la inserción social, la reforestación de la montaña del Castillo y de la ermita de San Cristòfol, la construcción de una pasarela para conectar la Casa Penya con la calle Cisne o crear más zonas verdes.

Por otro lado, también se plantea instalar una cubierta o un techo en el puente Cronista Emili Llueca, pintar las fachadas de los colegios, renovar los patios de infantil de los colegios Tarrazona, Montíber y María Yocasta, colocar farolas solares en zonas de montaña, mejorar el pavimento de Almardà y Corinto, construir un carril bici que conecte la CV-309 con la avenida Europa, reformar el centro cultural Voro Alandí, crear una arboleda, remodelar la superficie exterior del aparcamiento de la avenida Sants de la Pedra o rehabilitar el Terraet de la plaza Cronista Chabret.

Cambiadores de bebé y más aparcabicis

Además, hay ideas para renovar los bancos de la ciudad, instalar cambiadores de bebé en las dependencias municipales, crear más aparcamientos para bicicletas, construir un parque infantil natural, asfaltar la avenida Camp de Morvedre, construir un parque en la zona del Hospital, acondicionar la zona peatonal de la plaza Travessa, instalar una estructura aérea homologada en el parque de calistenia Aesthetics Gladiators Park de Puerto de Sagunto, o instalar refugios urbanos para colonias felinas controladas en los dos núcleos de la ciudad.

Finalmente, se sugiere plantar árboles en toda la ciudad, instalar una tarima en espacios públicos para actividad de asociaciones o uso público, sustituir las luminarias antiguas por tecnología LED, crear un parque en la zona de Mas Camarena, poner en valor el jardín del Centro Cívico, instalar vestuarios y aseos junto a la pista de hockey, crear un parque en la avenida País Valencià, ampliar las torres de vigilancia y socorrismo en las playas de Almardá, Corinto y Malvarrosa, instalar y cuidar contenedores de restos en Almardá, Corinto y Malvarrosa, renovar los parques infantiles en mal estado, habilitar un área de descanso para peatones en el vial internúcleos, crear espacios de sombra, vegetación y agua en las plazas menores del casco antiguo y dotar de iluminación y agua los accesos al Castillo.