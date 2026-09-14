Canet abre su cartelera otoñal llena de música, arte y un "plato fuerte" en el humor

Canet d´en Berenguer dará el pistoletazo de salida de su agenda cultural con diversas propuestas que convertirán la localidad en un espacio de música, arte y humor. Uno de los platos fuertes de la programación será la asistencia de la comediante valenciana María Juan que, el 9 de octubre (19 h, Auditori. Entrada gratuita), presentará su espectáculo ‘Sofisticada’. La exposición ‘Somos historia del arte’, del colectivo Afacam (Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias), inaugurará la cartelera el 25 de septiembre.

Una de las fechas para subrayar en el calendario será la del 7 de noviembre (Auditori. Entrada gratuita), cuando la compañía Bramant y Teatre Escalante presenten 'Princeses, cavallers i dracs'. La obra, protagonizada por adolescentes, es una reflexión sobre la imagen distorsionada que tienen los adultos de los jóvenes, y se ha convertido en una de las sorpresas teatrales de la temporada.

Cerca de 20 propuestas

Por lo que respecta a la música, se puede destacar el concierto 'Flamenco bandístico' que tendrá lugar el 29 de noviembre (Auditori. 5 euros), que nace de una colaboración entre el compositor y flautista flamenco, galardonado con varios premios internacionales, Óscar de Manuel.

La comediante valenciana, María Juan. / Ayuntamiento de Canet

A todo esto cabe añadir que la cartelera incluye cerca de 20 propuestas entre las que también estará el cómico Eugeni Alemany, teatro infantil (‘El secuestro de la bibliotecaria’, ‘Juan sin Miedo’…), música (conciertos de la Societat Musical de Canet, la Rondalla Sant Pere…). Además, del 25 de octubre al sábado 28 de noviembre se celebrará la XIV edición del Certamen Amateur de Teatro Vila de Canet en valenciano. Finalmente, el broche de oro a estas fiestas no podía ser otro que el tradicional concierto de Navidad.

"Espectáculo para todos los públicos" y una actriz que "no es la misma"

La actriz valenciana regresa tras su último espectáculo en 2024. En esta ocasión, tras ser bautizada como 'Senyora de la comedia', asegura que ha cambiado, que no es la misma, y necesita compartirlo con su público.

Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, “como viene siendo habitual, la filosofía de las actividades culturales de Canet es que haya espectáculos para todos los públicos y para todo tipo de público: no queremos que todo guste a todos y todas, pero sí que cada uno tenga al menos una propuesta que sea de su agrado. Además, este año celebramos una nueva edición de nuestro certamen de teatro en valenciano, que es uno de los eventos de los que más orgullosos estamos, porque ya son catorce ediciones, y eso solo se logra con mucho esfuerzo”.