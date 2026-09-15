Las batallas que no se ven: Un escritor de Sagunt aborda la soledad adolescente en su nueva novela

El escritor del Port de Sagunt Alberto Rey García, ha encendido una luz en la oscuridad de muchos jóvenes a través de 'El Club de las Luces Rotas', su nueva novela juvenil que aborda la soledad, las inseguridades y las batallas internas que afrontan todos los adolescentes. La obra, publicada por el Grupo Editorial Arcanas, S. L., de Almería, nace en buena medida de los más de ocho años de experiencia del autor trabajando directamente con jóvenes como Monitor de Ocio y Tiempo Libre, realizando entre otras actividades, un club de lectura juvenil.

El libro ha logrado una buena acogida entre los lectores y lectoras, según explicó el autor en sus redes sociales, al colocarse como número uno de ventas en Amazon, en la categoría escolar y número dos en autoestima y autosuficiencia, durante las tres primeras semanas de su lanzamiento.

Cuatro jóvenes y un lugar donde sentirse escuchados

El libro habla sobre Chiara, Erik, Martín y Eva, cuatro jóvenes que, sin saberlo, libran sus propias batallas internas. Sus vidas cambian cuando conocen a Lucas, monitor de un centro juvenil. Lo que comienza como un simple espacio de escucha y apoyo acaba convirtiéndose en algo mucho más profundo: un refugio donde compartir experiencias, cuestionar aquello que les rodea, aprender a pensar por sí mismos y descubrir que no están solos.

Mientras los cuatro adolescentes intentan enfrentarse a sus problemas, Lucas también encara otros. Atrapado en un sistema que amenaza con apartarlo, intuye que su tiempo como educador podría estar llegando a su fin. Antes de que eso ocurra, tiene un único objetivo: conseguir que los cuatro jóvenes no se rindan y aprendan a sobrevivir a sus propias batallas.

Una historia nacida del trabajo con jóvenes en Sagunt

Aunque 'El Club de las Luces Rotas' es una obra de ficción, su origen está estrechamente relacionado con la trayectoria profesional de su autor, tal y como él mismo explica. Alberto Rey García ha desarrollado durante más de ocho años actividades y talleres como monitor de ocio y tiempo libre en el Ayuntamiento de Sagunt, vinculándose al ámbito de la juventud y participando en actividades relacionadas con la educación no formal, la lectura y la escritura creativa. A partir de ahí nace esta historia que pone el foco en la necesidad de espacios de escucha y acompañamiento para los jóvenes, quienes están librando cruentas guerras internas.

La novela sobra la soledad. / Levante-EMV

"A veces no necesitamos que alguien nos diga cómo solucionar nuestros problemas porque ya somos conscientes. Necesitamos encontrar un lugar donde poder hablar de ellos, descubrir que no estamos solos y apoyarnos para comenzar a levantarnos", Alberto Rey García.

El autor reconoce como referentes de la novela películas como "Al Maestro con Cariño y El Club de los Poetas Muertos", historias en las que la relación entre un educador y un grupo de jóvenes termina convirtiéndose en un elemento transformador. Pero si en las anteriores historias hay una cohesión previa entre los chavales, en el libro de Alberto no la hay, se crea a raíz del vínculo con el monitor.

Del steampunk de Steamfield a la juventud actual

'El Club de las Luces' Rotas supone también un cambio de registro para Alberto Rey García. El escritor es conocido por la trilogía juvenil Steamfield, formada por 'Los crímenes de Steamfield', 'La Rebelión de los Bigotes y Los secretos del inspector', una saga que combina misterio, novela negra, ambientación victoriana y steampunk. A estos títulos se sumó posteriormente 'El Maquinista' y ahora esta nueva novela, dirigida especialmente a lectores a partir de 12 años, público Young Adult.

Los primeros títulos del autor han alcanzado cerca de 10.000 lectores, y su obra ha comenzado además su recorrido internacional, siendo traducida al completo la trilogía Steamfield en Tailandia. 'Con El Club de las Luces Rotas', se cambia los escenarios victorianos de Steamfield por un centro juvenil y una historia completamente contemporánea, pero mantiene una de las constantes de su trayectoria: escribir para jóvenes y hablar de aquello que les preocupa.