El colegio de Estivella abre el curso con la mitad de sus necesidades de espacio

El curso escolar comienza en Estivella con un colegio al 50% de las necesidades de espacio; con el alumnado repartido en tres barracones y otras instalaciones, sin biblioteca ni comedor, estancias que han tenido que ser reconvertidas en aulas para dar cabida a todos los niños y niñas. Un inicio con la vista puesta en la construcción del nuevo centro educativo, en la parcela del actual. Esta obra sufre varios años de retraso al quedar desierta una primera licitación a causa de un problema de Infrafinanciación. Este problema que ya se ha solucionado con la inyección de casi un millón de euros más al proyecto; una actuación que cuenta con un presupuesto de 5.939.000 euros y que el ayuntamiento actual quiere sacar a concurso en este último trimestre del año para poder comenzar la construcción del centro a primeros de 2027, según adelantan desde la administración local.

Instalaciones del CEIP Braçal / LEVANTE-EMV

Sin embargo, este curso escolar se espera algo agitado, pese a las buenas noticias o a causa de las mismas, ya que en el momento que comience la ejecución del nuevo CEIP Braçal, los cerca de 150 alumnos deberán trasladarse a otras instalaciones, que el consistorio ya tiene previstas. El primer paso ha sido preparar una plataforma de hormigón frente a la "Guarderia vella" (escola infantil) para poder instalar allí las aulas prefabricadas. La zona para docencia se complementará con las aulas que actualmente alberga la misma guardería, aunque esto no será suficiente para acoger a todo el alumnado. Ante esta situación, se ha previsto utilizar estancias de la Casa de Cultura para los estudiantes de 5º y 6º de Primaria. Una opción que está supeditada en la actualidad al traslado de las dependencias municipales al nuevo ayuntamiento, un cambio que quieren llevar a cabo en breve para comenzar a preparar el edificio ante la entrada de los alumnos.

Zona delante de la guardería donde se ubicarán las aulas prefabricadas / LEVANTE-EMV

Nuevo colegio

La construcción del nuevo colegio también implicará la adaptación de la guardería y el realojo en otros inmuebles de algunas de las entidades y asociaciones que desempeñaban allí su actividad, para reubicarlas en los inmuebles que se conocen como "les cases dels mestres", otros locales con gran actividad social. Hay que recordar que el aula magna de la Guardería también se ha habilitado para comedor. Pero, pese a eso, la falta de espacio obliga también a hacer dos turnos.

Recreación del nuevo colegio / Ayuntamiento de Estivella

En cuanto al nuevo centro, que se anota dentro del Pla Edificant de la conselleria de Educación, albergará seis aulas de Primaria y cuatro de Infantil, más una de ellas de dos años que ahora estaba en lo que se conoce como la guardería. Además, se incorporarán al inmueble un comedor con cocina, nuevos despachos para administración, docentes, dirección, salas polivalentes, una biblioteca, aula de informática y un gimnasio en condiciones con espacio para desarrollar varias disciplinas, además de las pistas deportivas. Unas nuevas instalaciones para las que habrá que esperar cerca de dos años, si la licitación sigue su curso en los plazos previstos.