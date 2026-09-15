Descubre qué ha provocado la mayoría de infracciones en las playas de Sagunt

Las infracciones en las playas de Sagunt han caído este verano un 35 % pese al incremento de bañistas registrado por dos cuestiones claves: Las altas temperaturas y la acumulación de arena en la costa norte del municipio, tras la aportación de 1,3 metros cúbicos impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica tras años de reivindicaciones del ayuntamiento y entidades vecinales.

Esta tendencia a la baja se ha vivido también en las denuncias por infracciones de la Ordenanza de Playas, que han sido 43 y suponen un 35 % menos que el año pasado.

De ellas, la mayoría han compartido una misma causa pues un total de 20 se han puesto por no respetar la bandera roja, algo sancionado en la ordenanza municipal con 150 euros, aunque si se reitera puede alcanzarlos 450 euros. A esto le han seguido las 12 impuestas por llevar perros sueltos o potencialmente peligrosos, 3 por pesca no autorizada, 3 por aparcar en dunas, 3 por acampada y 2 por música elevada. Y ello, a pesar de que la presencia de animales en la playa, así como la práctica de pesca durante horarios y zonas prohibidas se consideran sanciones graves que conllevan penalizaciones de entre 150 y 450 euros.

Imagen del litroal norte de Sagunt tras la regeneración. / Levante-EMV

Ese descenso global, como apuntan desde el consistorio, "ha sido posible gracias a la labor pedagógica del cuerpo policial". En este sentido, apuntan que los agentes han realizado 106 patrullas a pie, "uno de los servicios mejor valorados por su carácter preventivo y de proximidad, que facilita a los usuarios de las playas la interacción con los agentes", añaden.

Este es uno de los aspectos que se extrae del balance de la sección de Playas de la Policía Local, que dejó de estar operativa la semana pasada.

Más de 3.600 servicios

Los agentes han cerrado la con un total de 3.612 servicios, una cifra prácticamente idéntica a la del verano de 2025 (3.634). El balance más destacado es que el municipio no ha registrado ningún ahogamiento en sus playas, en un año en que, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se contabilizan 389 fallecidos en espacios acuáticos de todo el país hasta agosto.

Sobre el conjunto de servicios, 1.825 se han realizado en Almardà, Corinto y Malvarrosa y 1.785 en la playa de Port de Sagunt. En materia de seguridad de los bañistas, los agentes han colaborado en 20 auxilios a personas junto al Servicio de Salvamento y Socorrismo, han localizado a 6 personas extraviadas, entre menores y personas mayores, y han identificado a pescadores en zonas de baño en 134 ocasiones. Se han realizado también 162 controles de animales, 164 de venta ambulante y 384 atenciones en el retén de playas.

849 infracciones de tráfico

En cuanto al tráfico, se han corregido 849 infracciones en toda la zona de influencia del litoral y se han efectuado 138 intervenciones por acampadas no autorizadas. Ante las quejas vecinales por exceso de velocidad en Almardà, Corinto y Malvarrosa, se han instalado 10 puntos de control que han verificado 5.224 vehículos, de los que un 14 % circulaba a velocidad inadecuada.

Detenciones

En seguridad ciudadana, se han practicado cuatro detenciones, cuatro menos que el año anterior, y solo se han registrado 2 hurtos al descuido gracias al trabajo preventivo. Se han tramitado 19 infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana por consumo de alcohol o estupefacientes en la playa, un 50 % más que en 2025. Además, en dos intervenciones distintas, los agentes han localizado paquetes a la deriva que contenían unos 2.200 gramos de cocaína, remitidos al cuerpo estatal competente.

Dispositivos especiales

La sección de Playas también ha participado en los dispositivos especiales de la Noche de San Juan, el eclipse solar y las Cucañas Marítimas, con apoyo del dron de vigilancia y un centro de mando avanzado. Sus redes sociales, con información en tiempo real sobre banderas y previsión meteorológica, han superado los 1,4 millones de alcances.

A un congreso internacional

La Policía de Playas de Sagunt ha sido invitada a participar en el III Congreso Internacional de Bandera Azul, que se celebra en Huelva, "como referente a nivel estatal en la organización y prestación del servicio de policía en playas", indican desde el consistorio. En este sentido, la sección mantiene una estrecha colaboración con entidades que prestan asesoramiento y formación, tanto con Bandera Azul España como con ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) y GIAPS (Grupo Internacional de Actividades para la Prevención y el Socorrismo), del que forma parte.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha valorado el balance: “Los agentes han estado muy pendientes de los usuarios, especialmente durante las olas de calor, y las tareas preventivas y de información han sido clave. La seguridad, en el más amplio sentido, es una prioridad en nuestro municipio. Por eso podemos presumir de tener algunas de las playas más seguras del país y los datos lo avalan. Continuaremos trabajando en la misma línea para seguir siendo un referente de seguridad y atención de proximidad con el ciudadano”.