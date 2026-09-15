El espacio que se reivindica en Sagunt como contenedor cultural vuelve a convertirse en basurero

Botellas, escombros, cartones y basura de todo tipo se acumulan en la antigua aduana y báscula de camiones de Sagunt. Una imagen que empieza a ser algo habitual en esta zona cubierta situada en la entrada norte de la ciudad que tuvo un papel fundamental para el paso de vehículos pesados y su conexión entre la N-340 y el casco urbano del municipio.

La basura se acumula en la zona / LEVANTE-EMV

El abandono y la suciedad de este espacio ya se viene denunciando desde hace meses, el último en hacerlo fue el grupo municipal de Compromís cuya portavoz Maria Josep Picó, lo acuñó de "vertedero incontrolado" exigiendo su limpieza y acondicionamiento progresivo. Actuaciones que se llevaron a cabo y que vuelven a ser de nuevo necesarias ante la proliferación de basura otra vez. Hay que recordar que se trata de una parcela municipal.

A este respecto, el concejal responsable de SAG, Jorge Vidal (PSPV), adelantaba a este diario que "se acometerá la limpieza de la zona como se hace de forma periódica, pero, no obstante, se le prestará mayor atención". Una intervención que debe ir acompañada de civismo.

Vertido de escombros en la báscula / LEVANTE-EMV

Contenedor cultural

La petición de los valencianistas iba más allá y a través de una propuesta solicitaron la conversión de la báscula en un contenedor cultural innovador. Esta se concreta en la rehabilitación de la aduana, incluso, de forma escalonada, para ponerla a disposición de la juventud, así como también de las entidades culturales y cívicas de la ciudad, proposición que llevaron hasta la comisión informativa de Diseño Urbano. En palabras de la portavoz: “La antigua aduana de camiones es un espacio municipal con muchas posibilidades para fomentar dinámicas innovadoras de participación social, creación cultural y ocio alternativo. Pero el equipo de gobierno del ayuntamiento lo tiene en situación lamentable, a pesar de que se encuentra en una de las principales entradas del municipio, desde el norte, muy cerca de la Alqueria de l’Aigua Fresca (Bien de Interés Cultural). Criticamos que la aduana se haya convertido en un vertedero incontrolado, sin cuidado por parte del Ajuntament de Sagunt, como también pasa en otras zonas del municipio”, lamentaba Picó el pasado mes de enero.

Vertidos en la zona / LEVANTE-EMV

Presupuestos participativos

Este espacio también ha estado en el punto de mira de los ciudadanos de Sagunt, ya que este apareció entre los proyectos destacados en el proceso de presupuestos participativos de 2026, aunque desapareció en los de este año para el 2027, en los que los vecinos y vecinas han apostado por otros.

Lo cierto es que la zona vuelve a albergar vertidos y a mostrar de nuevo una situación de abandono que ha levantado las críticas de algunos vecinos que pasan por la antigua báscula para irse a trabajar.