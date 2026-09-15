La huelga de la SAG no impide en Sagunt el aumento del reciclaje de vidrio

Sagunt ha superado este verano en casi 40.000 kilos la recogida de envases de vidrio en relación al verano pasado, puesto que este año se han recogido 169.280 kilos y en el 2025 se llegaron a obtener 130.100 kilos, es decir, un 30% más. Así se desprender del balance de la campaña veraniega para ganar la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio, una iniciativa en la que ha participado Sagunt junto con otros 27 municipios valencianos, y donde se han implicado un total de 135 establecimientos de restauración de la ciudad.

De esta manera, se han adherido a esta séptima edición de este reto para promover el reciclaje y la economía circular. En concreto, este agosto se han recogido 79.180 kilos de envases de vidrio, lo que supone un incremento del 78 % en relación al agosto pasado. Y pese a la afección de la huelga de la SAG, este julio se recogieron 90.100 kilos, un 5 % más respecto a 2025.

El Movimiento Banderas Verdes es un proyecto de Ecovidrio que trata de dar respuesta a los elevados índices de consumo de envases de vidrio durante el verano en a hostelería y que se concentran en zonas de la costa con elevado índice turístico. La propuesta pone el foco en el sector hostelero, puesto que es donde se genera un 50 % de los residuos de vidrio y su labor es fundamental para un correcto avance hacia una sociedad circular.

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Próximamente se otorgarán los reconocimientos a los dos municipios valencianos que hayan destacado en la gestión correcta de sus residuos. Para ello se tendrán en cuenta variables como el incremento de las toneladas recogidas, el porcentaje de participación del sector hostelero y la difusión de la campaña en los canales institucionales.