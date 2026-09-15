Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsPrevisión del tiempoteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Una inversión de más de medio millón de euros permitirá adecentar parques caninos de Sagunt

Becsa será la empresa encargada de estas actuaciones, que mejorarán los cerramientos, el terreno, la vegetación, la iluminación y el mobiliario urbano

Imagen de archivo de un parque canino en Sagunt.

Imagen de archivo de un parque canino en Sagunt. / Daniel Tortajada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

Algo más de 571.000 euros procedentes del superávit para adecentar media docena de parques caninos. Esa es la última gran inversión del Ayuntamiento de Sagunt, que ya ha adjudicado a Becsa este contrato que fuentes municipales aseguran que era una "demanda existente", aunque no estaba recogida entre las actuaciones presupuestadas por el propio consistorio o la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), que es la que formalmente impulsa la intervención.

Desde el gobierno local también explican que la ejecución de los trabajos será progresiva durante los próximos seis meses, aproximadamente, ya que no se ejecutarán todos los proyectos de forma simultánea, sino que no se empezará el segundo hasta que se acabe el primero y así sucesivamente. De esta forma, "se minimizan las molestias y se dejan alternativas para las personas usuarias", explican desde el ayuntamiento.

Boceto realista de cómo quedarán tres de los parques caninos de Sagunt.

Boceto realista de cómo quedarán tres de los parques caninos de Sagunt. / Levante-EMV

Con necesidades parecidas en todos los casos, en respuesta a "las deficiencias derivadas del uso continuado, la exposición a la intemperie y el desgaste acumulado de los elementos constructivos y de urbanización", el presupuesto para estas intervenciones rondaba los 617.000 euros, entre los que 190.000 euros se reservaban para el parque canino junto a la calle Ramón y Cajal.

Perros pequeños

Con una superficie de 3.164 m² y un perímetro cercano a 373 metros lineales, estos trabajos se centrarán en la renovación del cerramiento perimetral, con la retirada del vallado metálico, la instalación de un muro de apoyo y la colocación de un cercado metálico. En el resto de parques se aplicará la misma fórmula para evitar que los agujeros que presentan en la actualidad puedan ser aprovechados como puntos de fuga por perros pequeños.

Dos puertas peatonales, una abatible para el acceso de vehículos de mantenimiento, la mejora de la base del terreno interior para minimizar las irregularidades con la aportación de 115 m³ de grava lavada de río, la plantación de vegetación variada, la instalación de una red de riego por goteo, tres papeleras caninas con dispensador de bolsas, tres fuentes y seis farolas solares, así como la reparación de los ocho bancos completan los trabajos previstos en la calle Ramón y Cajal.

Farolas solares

El parque de la avenida 3 de Abril es el siguiente con más gasto previsto, al rondar los 137.000 euros. Sobre algo más de 3.000 metros cuadrados, en este caso destaca la reposición de los ejemplares muertos o deteriorados, "por el impacto continuado de los animales sobre la base y los troncos de los árboles". El cierre perimetral, el allanamiento del terreno y la iluminación mediante farolas solares son las otras intervenciones programadas.

Los 124.000 euros para el parque en la avenida Pianista Mario Monreal; los 117.000 euros para el recinto de la calle Luis Cuadau; los 53.000 euros para el espacio canino de la plaza Cella y los 28.500 euros para el que se encuentra junto a la calle del Catedrático Josep Lluís Blasco Estellés son las otras reservas presupuestarias que incluye este proyecto.

Noticias relacionadas y más

Única oferta

Becsa fue la única empresa que presentó oferta y que obtuvo una puntuación técnica de 39,5 puntos sobre 41. Además, la firma con sede en València incluyó mejoras sobre las exigencias mínimas, como la instalación de cuatro farolas adicionales, así como 118 elementos protectores de vegetación, una treintena de árboles, ocho puertas más de acceso, el soterramiento de las tuberías de goteo y las arquetas, así como mejoras constructivas en el muro de apoyo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola
  2. Un robo compromete más de tres meses la seguridad ambiental del vertedero clausurado de Sagunt
  3. Sagunt cederá la gestión integral del alumbrado a cambio de una renovación total de las farolas
  4. El peculiar juego de cartas de Sagunt da un nuevo salto a las pantallas
  5. Pequeño sobresalto en Sagunt en el arranque de las fiestas a la patrona
  6. Sagunt promoverá la igualdad en sus fiestas tras el polémico cartel de una peña
  7. Sigue abierta la comercialización de las parcelas junto a la gigafactoria de PowerCo
  8. Sagunt vuelve a reclamar que la Vía Verde de Ojos Negros llegue hasta el mar

El colegio de Estivella abre el curso con la mitad de sus necesidades de espacio

El colegio de Estivella abre el curso con la mitad de sus necesidades de espacio

Una inversión de más de medio millón de euros permitirá adecentar parques caninos de Sagunt

Una inversión de más de medio millón de euros permitirá adecentar parques caninos de Sagunt

La mujer apuñalada en Carcaixent: "Pensé que iba a morir, pero me acordé de mi hija y saqué fuerzas para quitarle el cuchillo"

La mujer apuñalada en Carcaixent: "Pensé que iba a morir, pero me acordé de mi hija y saqué fuerzas para quitarle el cuchillo"

Nuevas acciones formativas en Sagunt para mejorar competencias laborales

Nuevas acciones formativas en Sagunt para mejorar competencias laborales

El Fertiberia logra su primera victoria en un partido no apto para cardíacos

El Fertiberia logra su primera victoria en un partido no apto para cardíacos

El detenido por la brutal agresión en Carcaixent atrajo a su víctima con una oferta de trabajo falsa para cuidar a su abuela

El detenido por la brutal agresión en Carcaixent atrajo a su víctima con una oferta de trabajo falsa para cuidar a su abuela

Desde renovar parques y bancos a reforestar: Así son las 64 propuestas que han llegado a la final de los presupuestos participativos 2027 en Sagunt

Desde renovar parques y bancos a reforestar: Así son las 64 propuestas que han llegado a la final de los presupuestos participativos 2027 en Sagunt

La contractació de dos educadors socials a Sagunt es desembossa

La contractació de dos educadors socials a Sagunt es desembossa
Tracking Pixel Contents