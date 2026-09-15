Sagunt se mantiene fiel a Cecina

Las Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Empar Ríos y Maria Pozuelo, han podido disfrutar de la 65ª edición de la Targa Cecina, festividad que se celebra en la ciudad italiana hermanada con Sagunt. La celebración ha durado desde el pasado domingo, 6 de septiembre, hasta el domingo 13.

Las máximas representantes de las fallas del Camp de Morvedre han estado acompañadas por el presidente ejecutivo de la FJFS, Aitor Muñoz, y la vicepresidenta de Hermanamiento, Relaciones Institucionales e Inclusión, Remei Torrent, así como por otros miembros de la FJFS y del colectivo fallero.

Ambiente, tradición y hermanamiento

En el primer día de su estancia en tierras italianas, la delegación de la FJFS participó en el tradicional desfile de carrozas, una jornada llena de ambiente, tradición y hermanamiento. Luego, la comitiva saguntina descubrió otras partes de la Toscana como Volterra, junto con la Rione Stazione, donde conocieron el patrimonio, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

La delegación fallera en uno de los lugares visitados. / FJFS

Las Falleras Mayores también han compartido momentos con la delegación que visitó Sagunt durante las Fallas 2026 y participaron en la celebración de la Torta Targa, donde elaboraron una de las decoraciones de un pastel, siguiendo con la tradición que representa a cada uno de los Rione. También compartieron momentos con la Rione Palazzaccio y compitieron en la final del torneo de petanca. Además, visitaron un Palazzo, donde conocieron de cerca los coches clásicos y degustaron productos típicos de la zona.

Recepción en el nuevo ayuntamiento

Pasada la mitad de su estancia en Italia, la delegación de la FJFS visitó una cooperativa de aceite con el Rione Campaciocchion y donde probaron los sabores locales. También disfrutaron, junto con la Rione Marina, de los tradicionales Balletti. Empar y Mari visitaron igualmente Radio Stop para conocer más la fiesta y, después, visitaron el museo de restos etruscos y la ciudad de Bolgheri. Y, como no podía faltar, la comitiva participó en la elaboración de una paella.

Ya en el tramo final de su estancia en Cecina, recibieron a los corredores que participaron en la 41ª Mini-Targa Cecina y la 65ª Targa Cecina. En la comida, la comitiva saguntina disfrutó del pastel conmemorativo de la Targa Cecina 2026. Como novedad, este año ha sido la primera vez que se ha hecho la recepción en el nuevo ayuntamiento, que fue rehabilitado, y la delegación de la FJFS pudo disfrutar del acompañamiento de dos representantes del colectivo infantil de la fiesta.