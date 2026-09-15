Sagunt insta a extremar las precauciones ante la nueva alerta naranja

El Ayuntamiento de Sagunt ha instado a extremar las precauciones ante la alerta naranja (riesgo importante) por precipitaciones y tormentas para este miércoles, 16 de septiembre, desde las 16 hasta las 23:59 horas.

Se esperan tormentas que podrían ir acompañadas de granizo de entre 3 y 4 centímetros. Además, se espera una precipitación acumulada en una hora de 40 mm y de 80 mm en 12 horas, pudiéndose dar acumulados superiores a 80 mm en solo dos o tres horas. Se recomienda mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Actividad escolar activa y precauciones a seguir

Hasta el momento, el consistorio no ha transmitido la suspensión de la actividad escolar u otras actividades y también en el resto de la comarca hay previsión de mantener las clases. Sin embargo, la capital del Camp de Morvedre recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que, por una mayor seguridad, cabe seguir en estas situaciones de alerta por precipitaciones intensas, como son extremar las precauciones e informarse en tiempo real de los avisos oficiales del Ayuntamiento de Sagunt, AEMET y el 112 CV.

Alerta del ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Además, aconseja abstenerse de utilizar el vehículo si no es estrictamente necesario. De hacerlo, en carretera se recomienda circular preferentemente por rutas principales y autopistas, moderando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. En caso de problemas de visibilidad, es mejor detener el vehículo.

También se debe evitar cruzar y permanecer cerca de barrancos, cauces de ríos u otros lugares en los que pueda acumularse agua y, por supuesto, no estacionar en estas ubicaciones. Igualmente, es importante asegurar elementos como toldos y persianas, evitar obstrucciones de los desagües, así como retirar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el agua o por vientos potentes.