Albalat dels Tarongers: Más aulas prefabricadas mejoran el colegio provisional tras cinco años con la obra del nuevo centro paralizada

Contenta, pero a medias. Así está la comunidad educativa de Albalat dels Tarongers después de que la Conselleria de Educación haya habilitado un centro educativo provisional a base de aulas e instalaciones prefabricadas en las pistas del polideportivo municipal para dar respuesta a la paralización que sufre desde hace casi seis años la construcción de un nuevo centro educativo, además de a la falta de espacio digno que llevan soportando durante todo este tiempo tanto los alumnos como docentes, en el que ha sido necesario el uso del auditorio municipal para poder desarrollar el curso.

Vista de la entrada al colegio prefabricado / Daniel Tortajada

Auditorio

Este último inmueble tampoco reunía las condiciones para impartir clase ni para albergar el comedor al sufrir entre otras patologías las humedades de las goteras. Después de todo un año de quejas y reivindicaciones por parte de familias, alumnos y profesores, el auditorio está arreglado y casi despejado, solo falta el traslado a las prefabricadas del aula de informática y algunos despachos, a la espera de la conexión a internet que será inminente, según explica a Levante-EMV la directora del centro, Laura Fernández.

"Estamos contentos porque las nuevas instalaciones responde a las necesidades de espacio que veníamos demandando, pero esto tiene que ser una solución a corto plazo, ya que necesitamos el nuevo colegio. Esto debe ser una respuesta provisional, que desde luego, agradecemos", decía recordando el calvario que tuvieron que soportar el curso pasado.

Más necesidades y agradecimiento

Pese a que todas estas nuevas instalaciones alivian los problemas de espacio, todavía hay necesidades, por lo que la dirección del centro ha pedido al ayuntamiento que deje una estancia del auditorio para almacén, una petición que ha tenido una respuesta afirmativa por parte de la administración local a la que se le agradece la rápida respuesta así como su insistencia en la Conselleria para que el curso escolar 26-27 comenzara con las necesidades resueltas.

Nuevas aulas prefabricadas / Daniel Tortajada

Instalaciones

Las prefabricadas han permitido más aulas para dar clase, una sala de profesores, otra de informática, una biblioteca, dependencias de orientación y un comedor; un centro todo de barracones, que se mantendrá operativo hasta que se finalicen las obras del colegio nuevo, una obra paralizada que llevó a la rescisión de contrato de la empresa adjudicataria por entender que no cumplía con lo establecido, tal y como adelantaron a Levante-EMV fuentes municipales. De la reanudación del proyecto poco se sabe, así lo adelantaba la directora del colegio, desde donde han solicitado al consejo escolar información al respecto. "A nivel oficial no tenemos noticias sobre el tiempo que nos vamos a quedar en las aulas prefabricadas". Ante esta coyuntura, Fernández ha revelado la creación de una comisión de seguimiento del nuevo edificio que se reunirá una vez al mes.

Obras paradas en el colegio nuevo / Daniel Tortajada

Todo apunta a que la estancia en las instalaciones habilitadas en el polideportivo no será de solo un curso, puesto que el proyecto del nuevo centro escolar de Albalat ya se queda pequeño para albergar toda la demanda de plazas existentes. "Ahora hay una capacidad de 70 alumnos para la que ya es insuficiente y a esto hay que añadir la demanda de plazas que se presupone con el auge industria de la comarca y el aumento poblacional que esto va a conllevar", adelantaba Fernández.

Por eso, desde la comunidad educativa, se solicita que se abandone el proyecto de aulario de Centro Rural Agrupado (CRA) para construir, un colegio de una línea, lo que implica más instalaciones y más aulas de las cuatro proyectadas. "Se necesita un centro completo. En la actualidad, las instalaciones provisionales se han dotado de tres aulas de Infantil y cuatro de Primaria. Hemos duplicado el espacio", terminaba la directora.