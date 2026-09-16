Alerta naranja: Canet cerrará parques y suspende actividades

La alerta naranja decretada por precipitaciones y tormentas para este miércoles, 16 de septiembre, desde las 16 horas hasta las 23:59 horas ha llevado al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer a suspender toda actividad al aire libre a partir de las 14.00 horas. Además, desde ese momento, procederá al cierre de los jardines para evitar posibles riesgos a las personas.

En la misma línea que hizo ayer Sagunt, el consistorio también ha recomendado precaución dado que las acumulaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y superar los 80 litros en dos o tres horas.

En Sagunt, desde la delegación de Cultura han confirmado que hoy no hay previsto ningún acto organizado por el consistorio, salvo una charla promovida por la asociación de patrimonio industrial del Puerto de Sagunto (Apips), pero en un lugar cerrado: El Centro Cívico del Port de Sagunt.

Allí, si no hay cambios, está previsto que el arquitecto y expresidente de Apips, Óscar Cosín, muestre al público a partir de las 18,30 horas algunas de anécdotas y curiosidades que el legado industrial no exhibe a simple vista y muchas de las cuales ya se encuentran desaparecidas.