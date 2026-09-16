Alertan de la falta de 350 plazas en las residencias de mayores de Sagunt

Compromís ha denunciado un déficit de plazas hasta en cinco residencias para personas mayores en Sagunt y ha reclamado al ayuntamiento que reserve suelo municipal para la construcción de nuevas residencias. El partido valencianista echa en falta 350 plazas que serían necesarias para alcanzar la ratio que, según recomienda Organización Mundial de la Salud (OMS), debe haber una ratio mínima de cinco personas de cada cien mayores de 65 años.

La portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, ha querido transmitir la importancia de la situación ante la que se encuentra el municipio: "Nos encontramos ante una auténtica emergencia social que afecta a muchas familias de nuestro municipio. No hay plazas disponibles, las listas de espera llegan a los cuatro años y los precios resultan desorbitados. El Ayuntamiento de Sagunt debería estar trabajando para conseguir estas infraestructuras tan necesarias y que están ocasionando tanto sufrimiento".

Maria Josep Picó. / Levante-EMV

Compromís pide 680 plazas

Según los datos aportados por Compromís, Sagunt cuenta con alrededor de 68.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un 20% tiene 65 años o más. La formación sitúa en unas 13.600 las personas mayores de 65 años y, a partir de estos datos, calcula que serían necesarias unas 680 plazas residenciales para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años que atribuye a la OMS.

Residencia del municipio. / Daniel Tortajada

Pero la realidad dista de esta cifra, según sus cálculos. La formación política señala que la oferta residencial en la zona urbana de Sagunt y el Port de Sagunt se sitúa actualmente entre 300 y 350 plazas, repartidas entre centros públicos, concertados y privados. A partir de estas cifras, Compromís estima un déficit de entre 330 y 380 plazas para alcanzar la ratio que plantea.

Solo una residencia pública

Picó también ha destacado que Sagunt cuenta actualmente con una residencia pública para personas mayores, una cifra que considera "alarmante" ante el envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico experimentado por el municipio durante los últimos años. Ante esta situación, Compromís reclama al consistorio que blinde el suelo municipal para facilitar la construcción de nuevas residencias y aumentar especialmente la oferta pública.

Finalmente, no se olvidaron de la Generalitat Valenciana, a la que reclaman que realice las "inversiones necesarias". "Desde Compromís defendemos los servicios públicos y solicitamos a las administraciones competentes una apuesta decidida y urgente para abordar esta emergencia social que afecta a tantas familias, con el objetivo de mejorar la atención de las personas mayores en las mejores condiciones posibles", concluyó Picó.