El gobierno de Sagunt prioriza la mejora del espacio público a la espera de la gigafactoría

El curso político se ha reanudado en Sagunt tras el parón veraniego con evidentes signos de que vamos a un periodo electoral. La polarización a nivel estatal ya se ha trasladado al escenario local con varias concentraciones en favor de Ceuta, así como tensos debates plenarios.

Tras una "vuelta al colegio" marcada por las numerosas reivindicaciones aún pendientes de resolver por la Conselleria a nivel educativo, la ciudad tiene ante sí un fin de año donde se espera la apertura de la gigafactoría de Volkswagen que está llamada a crear miles de empleos y otra noticia largamente esperada, como la inauguración del Museo Industrial.

La localidad también arrastra asignaturas pendientes en movilidad e infraestructuras de todo tipo, necesidades de vivienda asequible, patrimonio y sanidad e incluso de otra índole: La de crear una mesa de trabajo, como se acordó recientemente, que permita buscar soluciones consensuadas a la intensa polémica que estalló este pasado agosto a nivel estatal ante el cartel exhibido por una peña en las fiestas patronales de Sagunt donde se veía a una mujer sometida sexualmente por un toro.

Pero el gobierno local opta por priorizar tanto la mejora del espacio público como la gestión de servicios básicos, justo los blancos constantes de los partidos de la oposición. En esto coinciden el alcalde, Darío Moreno (PSPV-PSOE) y su único socio de gobierno, el concejal de Esquerra Unida-Unides Podem, Roberto Rovira.

Darío Moreno en el pleno del ayuntamiento. / Daniel Tortajada

Darío Moreno (Alcalde de Sagunt por el PSPV-PSOE): "Tenemos que estar al nivel de una ciudad que no para"

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político de este año electoral?

Es triste que no alcanzáramos una unidad completa en el apoyo a Ceuta. La convocatoria de la Federación Española de Municipos y Provincias (FEMP) llegó politizada por cuestiones ajenas a Sagunto, tanto así que algunas agrupaciones acudieron con pancartas de su partido a la concentración. Pese a ello, no queríamos dejar de expresar nuestra solidaridad, porque si esa crisis ocurriera en nuestra ciudad también querríamos que el resto de municipios nos apoyara. Por eso planteamos una concentración institucional equivalente a las que hemos convocado otras veces e invitamos a todos los grupos a pactar un texto unitario. Algunos aceptaron y otros no, lo cual es respetable, pero creo que mi obligación como alcalde era buscar esa unidad institucional en lugar del enfrentamiento partidista.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

El clima político en nuestra ciudad es bueno, especialmente si nos comparamos con la polarización que existe a nivel nacional. Aprobamos mociones de todos los colores cuando consideramos que es bueno para la ciudadanía y después las llevamos a cabo. Hay personas en política que alimentan el espíritu de confrontación pensando que les puede beneficiar, pero creo que se equivocan. Mucha gente está cansada de la bronca constante. Por nuestra parte, esta ciudad tiene muchos retos por delante y la ciudadanía no quiere que nos enredemos en polémicas que no llevan a ningún lado, así que seguiremos priorizando la gestión municipal por encima de todo.

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

La primera es el presupuesto municipal, que es la base para planificar la gestión de todo el año y ya está muy encaminado. Y otra prioridad esencial es el espacio público: limpieza, jardinería, accesibilidad, etc. Durante los últimos meses hemos puesto las bases para una mejora estructural y duradera del servicio de limpieza con la renovación de la flota, el refuerzo de la plantilla y las mejoras tecnológicas que nos permiten organizar mejor gran parte de los servicios. Pronto empezaremos una campaña de concienciación ciudadana para explicar de qué modo podemos, todos y todas, colaborar para tener una ciudad más limpia. También hemos invertido en nuestras calles y avenidas. Hay que seguir. En los próximos meses toca consolidar esas mejoras y que la ciudadanía note la mejoría.

¿Confía en más buenas noticias aparte de la esperada puesta en marcha de la gigafactoría o la apertura del Museo Industrial?

Por supuesto, y no solo tendrán que ver con grandes proyectos, sino también con pequeñas mejoras que influyen mucho en el día a día. Entre ellas, vamos a implantar acciones muy demandadas como la red de cámaras de seguridad, las sombras en entornos escolares o la plantación de árboles por todo el municipio, iniciativa que ganó los presupuestos participativos 2026. La edición de 2027 ya ha salido a votación. Tenemos que estar al nivel de una ciudad que no para.

Roberto Rovira (Esquerra Unida-Unides Podem)

Roberto Rovira en el pleno del ayuntamiento. / Daniel Tortajada

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político?

Ha sido un inicio intenso, con momentos de tensión que no deberíamos normalizar. Tanto en las movilizaciones como en el pleno, debemos defender una convivencia basada en el respeto y los derechos humanos. Desde Esquerra Unida no vamos a tolerar ataques a la igualdad ni discursos de odio: ahí seremos inflexibles. No podemos permitir que la extrema derecha marque el tono de los debates y convierta determinados colectivos en blanco de la confrontación política. El resto de fuerzas tenemos la responsabilidad de poner límites y evitar que la proximidad electoral desplace las necesidades reales de la ciudadanía.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

Espero que sí, y desde Esquerra Unida vamos a contribuir a ello. Todos tenemos que cuidar las formas, también quienes formamos parte del gobierno, escuchar y ejercer la autocrítica cuando corresponda. Pero rebajar la tensión no significa guardar silencio ante ataques a la igualdad o normalizar discursos de odio. Podemos discrepar con firmeza y mantener un debate respetuoso. Tenemos retos suficientemente importantes en vivienda, servicios públicos o movilidad como para buscar acuerdos y dedicar nuestros esfuerzos a mejorar la ciudad. Esa es la responsabilidad que nos exige la ciudadanía.

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

Mejorar y reforzar los servicios públicos municipales. Hay que avanzar en movilidad sostenible, en la conexión entre barrios y núcleos y en el mantenimiento de nuestros espacios urbanos. También mejorar parques, arbolado y zonas de sombra, conectando los espacios verdes y adaptando la ciudad a las altas temperaturas y al cambio climático.

Además, debemos seguir invirtiendo en la Gerencia y encauzar su segunda y tercera fase, avanzar en el proyecto de biblioteca en la Casa Romeu y en la rehabilitación del edificio de Cruz Roja en la playa del Puerto. Esperamos también que finalicen las obras del Casino Recreativo y pueda disfrutarlo cuanto antes la ciudadanía. Son proyectos con distintos plazos: de aquí a final de año debemos dar pasos concretos para que avancen, con planificación y una mirada que vaya más allá de las próximas elecciones.

¿Confía en más buenas noticias aparte de la gigafactoría o el Museo Industrial?

Sí, y debemos trabajar para que lleguen a todos los barrios y núcleos. Sagunto está creciendo, pero los servicios públicos, las infraestructuras y la cohesión territorial no avanzan al mismo ritmo. El gran reto es que la expansión industrial se traduzca en empleo digno, vivienda asequible y calidad de vida. El acceso a la vivienda es una prioridad: necesitamos impulsar vivienda pública y movilizar suelo disponible para facilitar también la emancipación juvenil.

Y debemos seguir exigiendo inversiones reales a la Generalitat en sus competencias: más profesionales y medios en atención primaria y en el Hospital de Sagunto, infraestructuras educativas y plazas públicas suficientes, la inversión en el Eduardo Merello que sigue olvidada por la Generalitat Valenciana, mejores conexiones de transporte público y políticas de vivienda asequible. Las buenas noticias también deben medirse en la mejora de esos servicios.