Guerra de cifras por las listas de espera sanitaria en Sagunt

Las listas de espera en el departamento de salud de Sagunt han provocado una guerra de cifras entre CC OO del Camp de Morvedre y la Conselleria de Sanidad. El sindicato, que obtuvo los datos tras interponer una queja en el Consejo Valenciano de Transparencia, denuncia que la demora en la aplicación de técnicas diagnósticas y terapéuticas se incrementó un 38 % entre 2024 y 2025, al pasar de las 4.180 a las 5.776.

La secretaría comarcal de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO, que recuerda que estos números fueron suministrados por la propia Generalitat, añade que estas esperas "son especialmente preocupantes" en servicios como Digestivo, Cardiología, Oftalmología y Urología, donde los incrementos durante el mismo periodo oscilaron entre más del 200 % y el 41 %, con listas que rozaron las 2.000 personas de media en el primer caso.

Sobre este primer bloque, desde la Conselleria de Sanidad contraponen que, en técnicas diagnósticas y terapéuticas, el total pendiente disminuyó un 4,4 % entre los meses de junio de 2024 y 2025, mientras que las estructurales cayeron un 8,3 %. "Esta mejora -reiteran las mismas fuentes- también se refleja en la demora estructural, que pasó -en el área de salud de Sagunt- de 145 a 108 días, una disminución del 25,5 %. Si se amplía la comparación a junio de 2023, la reducción en dos años alcanza el 15,9 %".

Dermatología

El sindicato también pone el foco sobre Dermatología, que, según sus datos, acumula cerca de un 52 % más de consultas pendientes, al aumentar la demora media de 81,6 a 94,3 días. Pese a este retroceso, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO, Minerva Almor, lamenta la intención de trasladar una plaza de facultativo en esta especialidad del Hospital de Sagunt al Clínico de València, "argumentando, entre otras cuestiones, que la plaza se encuentra vacante y sin ocupación efectiva desde marzo de 2025".

Imagende archivo de una protesta sindical a las puertas del Hospital de Sagunt. / Levante-EMV

En cuanto a Psiquiatría y Salud Mental, el sindicato señala que no ha recibido la información solicitada, así que ya ha trasladado esta deficiencia, que se une a otras como la falta de referencias a la evolución en 2026, al Consejo Valenciano de Transparencia para que haga cumplir de forma íntegra la resolución que obliga a la conselleria a proporcionar esos datos.

En respuesta a este bloque, desde la Generalitat replican que, entre junio de 2025 y 2026, Dermatología mostró una evolución favorable de las primeras consultas presenciales pendientes, que se redujeron un 18,6 %, mientras que la demora estructural descendió un 12,9 %. La mejora, insisten desde la Conselleria de Sanidad, también se aprecia en la comparación con hace tres años, periodo en el que la reducción de estos indicadores alcanzó el 41,9 % y el 16,5 %, respectivamente.

Salud Mental

En su respuesta también se refieren a las cifras de Salud Mental, que, concretamente en el servicio de Psiquiatría, rebajó el tiempo de espera entre junio de 2025 y agosto de 2026 un 41,9 % desde los 62 días hasta los 36.

Más allá del baile de números, Almor señala que "estos datos nos preocupan, porque detrás hay personas esperando una prueba, un diagnóstico o un tratamiento. Conseguimos esta información a través de Transparencia precisamente para conocer la realidad y poder exigir soluciones, donde los problemas son mayores". A este respecto, CC OO cree que "deben explorarse fórmulas que permitan reforzar temporalmente el departamento de Sagunto con profesionales de otros centros, en lugar de consolidar la pérdida de una plaza estructural".

Resonancias magnéticas

Pero la denuncia del sindicato va más allá, al señalar que, durante el pasado año, el área de salud derivó más de 14.000 pruebas diagnósticas a centros privados, mientras "la nueva resonancia magnética del Hospital de Sagunt, adquirida en 2023, ha estado cerrada casi dos años. Se puso en marcha en marzo de 2026, pero ha funcionado de forma parcial y, entre junio y agosto, permaneció sin actividad", en palabras de Almor.

Así, CC OO del Camp de Morvedre reclama una plantilla suficiente para mantener operativos los equipos públicos y ampliar su horario a las tardes, "cuando sea necesario". Además, pide que se ofrezcan, como en otros hospitales, "programas voluntarios de autoconcierto con personal de la sanidad pública, para reducir las listas acumuladas, sin que ello sustituya las plantillas estructurales necesarias".

Más recursos

Para el secretario general del sindicato en el Camp de Morvedre, Sergio Villalba, "nuestras comarcas están creciendo y necesitan más recursos sanitarios, no perder los que ya tienen. No podemos aceptar que se retiren plazas de Sagunto, mientras existen necesidades asistenciales, ni que recursos públicos permanezcan infrautilizados, cuando se destina dinero público a derivaciones privadas. Necesitamos inversión, plantilla y planificación. Los recursos de Sagunto deben quedarse en Sagunto y reforzarse para responder al presente y al crecimiento de la comarca”.