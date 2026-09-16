La oposición en Sagunt reclama una mayor y mejor gestión de los servicios cotidianos

Los portavoces de los grupos municipales de Sagunt que están en la oposición (PP, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís) insisten en cuestionar la gestión de los aspectos más cotidianos del municipio donde ahora el gobierno local del PSPV-PSOE y Esquerra Unida-Unides Podem quiere fijar su atención: Desde la necesidad de un mejor transporte público a la mejora del estado de las calles, su accesibilidad, su limpieza, el control de plagas o el cuidado de las instalaciones deportivas. Ahora, entre ellos, hay matices.

Ximo Catalán. / Daniel Tortajada

Ximo Catalán (PP): "La tensión va en aumento y es normal, no hay mejoras"

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político de este año electoral, tanto con las concentraciones por Ceuta como con los momentos de tensión que se vivieron en el último pleno?

Lo de Ceuta es una vergüenza nacional y diría que a nivel internacional, tanto por la defensa de los derechos humanos como por la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante una invasión y ataque a la seguridad nacional. A nivel local, el alcalde socialista Dario Moreno ha querido salir bien parado pero su estrategia no le ha salido bien. Convocar otra concentración paralela y no unirse a la de sus vecinos y vecinas ha sido un gran error que ya paga caro. Lo paga caro mes a mes, no sólo en el último pleno, ya está siendo recurrente escuchar criticas muy duras dirigidas a la gestión de Darío por parte de los vecinos y vecinos. La tensión va en aumento y es normal, no hay mejoras, no hay inversión, hay dejadez, no se escuchan los problemas diarios y es lógico que la gente se enfade y vaya a decírselo en persona.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

Como he dicho anteriormente, no ha sido puntual, pleno tras pleno vemos más crispación entre los vecinos y vecinas con la gestión socialista de Darío Moreno y por tanto ese clima de tensión va a ir en aumento y más en año electoral.

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

Hay un enorme suspenso en gestión en general. Suspenso en limpieza, suspenso en mantenimiento de la ciudad, no puede ser que los vecinos y vecinas no vean que el agujero se soluciona en una semana máximo después de haberlo notificado por la APP o en persona. Suspenso en gestión tributaria, todo son subidas de impuestos, asfixiando a la ciudadanía que cada vez les cuesta más llegar a final de mes. Suspenso en materia deportiva, dispuestos para la foto sí que están, pero para invertir en mejores infraestructuras y mejorar el mantenimiento no se les ve muy dispuestos y los deportistas empiezan a desesperarse ante la dejadez absoluta. Y así, de suspensos va está gestión socialista de Darío Moreno en muchos de los aspectos verdaderamente importantes para nuestros vecinos y vecinas.

¿Confía en más buenas noticias a parte de la esperada puesta en marcha de la gigafactoría o la apertura del Museo Industrial?

Darío Moreno sigue viviendo en la nube de la gigafactoria y debería poner los pies en la tierra cuanto antes o lo pagará caro en las próximas elecciones. Todos celebramos la llegada de inversiones que ayuden a mejorar el empleo de nuestra ciudadanía pero, ¿Y la mejora del bienestar del día a día para nuestros vecinos y vecinas? Anuncios grandilocuentes es lo que le gusta el equipo de gobierno socialista pero se olvidan de los pequeños detalles del día a día. Y esto no son buenas noticias para ninguno de los que amamos nuestra ciudad.

Esperaría buenas noticias si hubiera una gestión que tuviese en cuenta que la gigafactoria es un éxito y a su vez, tener una ciudad al día, bien cuidada, bien mantenida, con mejoras e inversiones para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, algo que no está ocurriendo.

Y aprovecho para desear un buen año de inicio de curso político a toda la corporación, que todos y todas estemos a la altura de las exigencias y demandas de nuestra ciudadanía.

Eduardo Márquez (Iniciativa Porteña): "Las fiestas no pueden estar por delante de cuestiones básicas"

Eduardo Marquéz. / Daniel Tortajada

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político de este año electoral, tanto con las concentraciones por Ceuta como con los momentos de tensión que se vivieron en el último pleno?

Viene marcado, una vez más, por las mismas carencias que venimos denunciando desde hace años. Seguimos teniendo problemas de suciedad en nuestras calles, con las secuelas de una huelga en el servicio de aseo urbano de la SAG que parece no haber terminado de resolverse. A ello se suma la falta de inversiones en el asfaltado, problemas de movilidad que empeorarán con el nuevo curso universitario y unos problemas de accesibilidad que, lejos de ser nuevos, continúan siendo una asignatura pendiente.

En definitiva, consideramos que el Ayuntamiento debería estar centrado en resolver los problemas cotidianos de los vecinos y en mejorar los servicios públicos, cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

En cuanto a las concentraciones por Ceuta, desde Iniciativa Porteña apoyamos la movilización que se convocó a través de las redes sociales y que reunió a más de 1.500 personas frente a la Tenencia de Alcaldía, en un ambiente pacífico y reivindicativo. Creemos que los ciudadanos tienen todo el derecho a expresar su opinión y a manifestar su preocupación ante cuestiones que consideran importantes.

Respecto a los momentos de tensión vividos en el último pleno, creemos que las instituciones deben ser espacios de debate y de defensa de los intereses de nuestros vecinos, siempre desde el respeto y la responsabilidad. Desde Iniciativa Porteña seguiremos apostando por mociones y propuestas centradas fundamentalmente en los problemas de El Puerto, alejándonos de debates que corresponden a otros ámbitos, como el Congreso de los Diputados, y que poco tienen que ver con las competencias de un Ayuntamiento.

Lo local importa, y tenemos que ponerlo en valor. Nuestra prioridad debe ser mejorar el día a día de los vecinos de El Puerto.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

Muchos de los debates que se plantean en los plenos del ayuntamiento se centran en cuestiones de ámbito nacional o autonómico sobre las que el ayuntamiento no tiene competencias. Evidentemente, el Pleno es un foro de debate y cada grupo tiene derecho a plantear las cuestiones que considere oportunas, pero creemos que el tiempo y los esfuerzos de la corporación deberían dedicarse, prioritariamente, a resolver los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas.

Tenemos muchas cuestiones pendientes encima de la mesa: mejorar el transporte público, mantener nuestras calles limpias y en buenas condiciones, solucionar los problemas de accesibilidad o impulsar proyectos de futuro que sean importantes para nuestro municipio. Es ahí donde creemos que debemos centrar el debate político.

En cuanto a si el clima se puede rebajar, sí tengo claro que, si se siguen llevando al Pleno debates y mociones de ámbito nacional que poco o nada tienen que ver con las competencias municipales, será difícil. Desde Iniciativa Porteña apostamos por volver a poner el foco en lo que realmente importa: los problemas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

Una de las principales debe ser abordar de una vez por todas el problema del transporte. Es necesario impulsar con firmeza la llegada del tren de cercanías o del metro, porque, con el inicio del curso universitario, vamos a volver a ver a vecinos y vecinas hacinados en el interior de los autobuses o, directamente, quedándose tirados en Valencia. No podemos asumir esta situación como algo normal año tras año.

Otra prioridad absoluta debe ser mejorar considerablemente la limpieza de nuestras calles y actuar con contundencia para acabar con las plagas de ratas. Del mismo modo, el asfaltado de las calles, especialmente de las principales avenidas, debe abordarse de manera urgente. No podemos seguir teniendo vías en unas condiciones pésimas llenas de socavones.

En definitiva, desde Iniciativa Porteña creemos que el Ayuntamiento debe centrarse en mejorar el día a día de los ciudadanos y en solucionar los problemas que afectan directamente a su calidad de vida.

Y, mientras existen estas necesidades, consideramos que no tiene sentido que la prioridad del equipo de Darío Moreno siga siendo organizar verbenas, orquestas y fiestas. Las fiestas pueden tener su espacio, pero no pueden estar por delante de cuestiones tan básicas como tener unas calles limpias, bien asfaltadas y contar con un transporte público digno.

¿Confía en más buenas noticias a parte de la esperada puesta en marcha de la gigafactoría o la apertura del Museo Industrial?

Respecto a la gigafactoría, creo que debemos ser prudentes. Ya no se han cumplido algunos de los plazos que estaban marcados. Se anunció que la primera celda de baterías estaría lista en septiembre de 2026 y todo apunta a que ese objetivo ya no se va a cumplir. Desde luego, a Iniciativa Porteña nos habría encantado que los plazos se hubieran cumplido y que el proyecto avanzara con total normalidad, porque consideramos que puede ser muy importante para el futuro de El Puerto y de la comarca.

Pero ante las incógnitas que están surgiendo y la poca información que se nos proporciona, preferimos ser cautos y que sea la propia empresa la que informe directamente y con claridad de cuándo está previsto que comience la producción. Creemos que los ciudadanos merecen información fiable y no anuncios que después no se cumplen.

En cuanto al Museo Industrial, Darío Moreno se comprometió a que su apertura se produciría durante este mes y, por tanto, desde Iniciativa Porteña vamos a exigir que ese compromiso se cumpla.

La apertura del museo es una buena noticia y es necesaria para reivindicar, en parte, la historia de El Puerto y recordar que nuestra ciudad nació y creció gracias a la siderurgia y al esfuerzo de muchas familias que llegaron hasta aquí para trabajar y que, con muchísimo sacrificio, nos dejaron un futuro mejor.

Y digo que es una reivindicación «en parte» porque todavía queda muchísimo trabajo por hacer para dignificar al cien por cien nuestra memoria industrial. El archivo histórico sigue sin digitalizarse, el Horno Alto continúa sin el mantenimiento adecuado y sin posibilidad de acceder al tragante superior, la nave de talleres permanece abandonada a su suerte y la segunda fase de la Gerencia parece no terminar de ver la luz.

Por tanto, la apertura del Museo Industrial será una buena noticia, pero no puede ser el punto final. Tiene que ser un punto de partida para recuperar, proteger y poner en valor todo nuestro patrimonio industrial.

En Iniciativa Porteña creemos que para conseguirlo hace falta algo tan sencillo como voluntad política y amor por El Puerto. Tenemos una historia industrial de la que sentirnos orgullosos y debemos trabajar para que las generaciones futuras puedan conocerla y valorarla.

Alejandro Vila (Vox): "Parece que no hayan gobernado en toda la legislatura"

Alejandro Vila. / Daniel Tortajada

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político de este año electoral, tanto con las concentraciones por Ceuta como con los momentos de tensión que se vivieron en el último pleno?

Este arranque de curso deja en evidencia que el equipo de gobierno y Compromís ya están instalados de lleno en el electoralismo. Se vio claramente en la concentración por Ceuta: un acto que debería haber sido de unidad institucional fue manipulado partidistamente, modificando la hora y utilizando un discurso sesgado. La respuesta de los vecinos fue contundente: le dieron la espalda a esa politización, traduciéndose en un fracaso absoluto.

Respecto a la tensión del último pleno, es el reflejo de sus propios nervios. Saben que están perdiendo la confianza de la calle y que los saguntinos están cansados de engaños y promesas vacías. Frente a su desgaste, desde Vox mantenemos el mismo compromiso de siempre: trabajar para mejorar los servicios públicos, canalizar las demandas reales de nuestros vecinos y ejercer una labor de fiscalización rigurosa e implacable.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

Será difícil rebajar el clima si la izquierda mantiene esta deriva. La experiencia nos demuestra que, cuando empiezan a percibir la derrota en las urnas, sacan su peor versión: intentan enturbiar el debate y alterar las reglas de juego. En Vox no nos van a amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestras posturas como siempre lo hemos hecho: con firmeza, pero desde la educación y el respeto. Lo que Sagunto no merece es que la izquierda traslade a nuestro pleno local el modelo del Congreso de los Diputados, donde el rodillo del poder se niega a responder a la oposición y rechaza sistemáticamente cualquier propuesta o solución que no provenga de sus propias filas

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

Desgraciadamente, las prioridades a día de hoy siguen siendo exactamente las mismas que al inicio de la legislatura. Hablamos de carencias básicas que el equipo de gobierno ha sido incapaz de resolver: limpieza viaria, más seguridad ciudadana, aseos públicos, climatización en los colegios, un control urgente de las plagas de ratas, el mantenimiento real de nuestras instalaciones deportivas… Que a escasos meses de terminar el año sigamos arrastrando estas demandas evidencia una parálisis total: parece que no hayan gobernado en toda la legislatura.

¿Confía en más buenas noticias a parte de la esperada puesta en marcha de la gigafactoría o la apertura del Museo Industrial?

La puesta en marcha de la gigafactoría es un titular que el equipo de gobierno ha explotado hasta la saciedad, atribuyéndose unos méritos sobre una inversión en la que apenas han tenido capacidad real de gestión. En este tramo final de legislatura no esperamos mejoras tangibles, sino una avalancha de "buenas noticias de papel": propaganda, anuncios grandilocuentes y fotos oficiales, pero cero hechos ejecutados.

De lo que seguro no presumirán tanto en campaña es del impacto demoledor de la Zona de Bajas Emisiones. Callarán ante el golpe de gracia que supondrá para el comercio local tradicional cuando los clientes de fuera del municipio, familiares o turistas no puedan acceder. Una medida ideológica que sólo beneficiará a las grandes superficies de Vidanova y L'Epicentre, mientras asfixia a los pequeños comerciantes y vecinos de Sagunto.

Maria Josep Picó (Compromís): "Echamos de menos mucha más valentía por parte del equipo de gobierno y, especialmente, del alcalde»

Maria Josep Picó. / Daniel Tortajada

¿Cómo ha visto a nivel local el inicio del curso político de este año electoral, tanto con las concentraciones por Ceuta como con los momentos de tensión que se vivieron en el último pleno?

En cuanto a las concentraciones por Ceuta, creo que la convocatoria oficial del Ayuntamiento fue acertada. Era necesario desmarcarse de la derecha y la extrema derecha y de su discurso xenófobo. Para Compromís, Ceuta no puede ser una trinchera y la utilización partidista de la presidencia del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para lanzar a la ciudadanía contra el presidente del Gobierno estatal, dejando la solidaridad con la ciudad fronteriza y la crisis humanitaria a un lado, nos llevó a no participar en las convocatorias de la FEMP. La tensión en los plenos aumenta cuando la extrema derecha de Vox provoca en temas muy relevantes: inmigración, memoria democrática, igualdad y cambio climático. Perjudican el diálogo democrático.

¿Espera que ese clima se pueda rebajar?

Curiosamente, los momentos de mayor tensión política se viven cuando el PP se encuentra en la oposición. Y, actualmente, con Vox ganándoles terreno y electorado, no han hecho más que subir una marcha en su estrategia de asedio sistemático al jefe del Ejecutivo estatal, dejando de lado el supuesto patriotismo que siempre defienden y centrándose únicamente en la búsqueda del poder. A nivel local es normal que aumente la tensión de cara a las elecciones, pero, sinceramente, el clima que se respira en la corporación local es de respeto entre concejalas y concejales.

¿Cuáles son las principales prioridades en la gestión municipal de aquí a final de año?

Esa pregunta debería dirigirse más al equipo de gobierno, responsable de gestionar los recursos del consistorio. Desde Compromís, echamos de menos mucha más valentía por parte del equipo de gobierno y, especialmente, del alcalde para desarrollar políticas ambiciosas en materia de vivienda o protección del patrimonio y para exigir las inversiones urgentes que necesitamos en educación, sanidad, servicios sociales y transporte público. Llevamos toda la legislatura pidiendo más compromiso en materia de defensa del medio ambiente, la naturaleza, el territorio y los servicios públicos, promoción de la lengua e identidad valenciana, protección del patrimonio y una apuesta firme por el empleo de alto valor añadido, la movilidad sostenible y la adaptación al cambio climático.

¿Confía en más buenas noticias aparte de la esperada puesta en marcha de la gigafactoría o la apertura del Museo Industrial?

Esperamos que lleguen buenas noticias, pero sabemos que es muy complicado que en estos meses avancemos en materia de infraestructuras en educación, salud o vivienda, temas clave para la ciudadanía. Sabemos, sin embargo, que el alcalde anunciará durante los próximos meses inversiones deslumbrantes, con mucha propaganda política, como ya ha ocurrido con el anuncio del esperado traslado del consultorio del Raval. Llevamos toda la legislatura con el tema bloqueado y, de repente, hay casi medio millón de euros de cara a 2027.