Gran Premio de la República Checa de Moto 3: Victoria para Di Giannantonio

El italiano Fabio di Giannantonio (Honda) consiguió su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al imponerse en el Gran Premio de la República Checa de Moto3, que se disputó hoy, domingo, en el circuito de Brno y que supuso la pérdida del liderato del mundial para el español Jorge Martín (Honda), a manos del italiano Marco Bezzecchi (KTM).



Di Giannantonio supo cerrar todas las puertas a sus rivales en la última vuelta para lograr una trabajada victoria, por delante del español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) y del checo Jakub Kornfeil (KTM), que le sitúa tercero del mundial, con cuatro puntos de ventaja sobre el español del equipo cervecero.



Jorge Martín, quien no pudo disputar la carrera checa tras sufrir una caída en los primeros entrenamientos libres en la que se fracturó el radio distal de su brazo izquierdo, perdió el liderato del mundial por tres puntos frente al italiano Marco Bezzecchi, que acabó la carrera en sexta posición.



Kornfeil salió como un auténtico tiro y aunque un poco abierto a final de recta, consiguió situarse líder desde el principio, en un claro intento de intentar escaparse en solitario desde el principio mientras por detrás de él se situaban el español Marcos Ramírez (KTM), el argentino Gabriel Rodrigo (KTM) y el británico John McPhee (KTM) en cabeza del largo grupo perseguidor.



En el primer paso por meta el piloto checo ya contaba con una ventaja de ocho décimas de segundo sobre Rodrigo, entonces segundo, con Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), séptimo, Albert Arenas (KTM) noveno después de haber salido decimoquinto, mientras que el italiano Marco Bezzecchi (KTM), uno de los aspirantes al título, no daba muestras iniciales de ser capaz de reaccionar y recuperar posiciones a sus rivales.



Una vuelta más tarde, en la segunda, Jakub Kornfeil no consiguió incrementar su ventaja, a pesar de hacer una vuelta rápida que le replicaron tanto Gabriel Rodrigo como John McPhee, Fabio di Giannantonio o Arón Canet. El japonés Toba (Honda) fue protagonista involuntario al protagonizar una caída en la tercera vuelta, en la que se estrelló contra las protecciones y que obligó a su traslado en camilla y ambulancia hasta la clínica del circuito.





En pista,y con apenas medio segundo de adelanto intentó mantenerse al frente de la carrera, aunque por entonces ya se antojaba un objetivo de muy difícil cumplimiento por la calidad y ambición de los pilotos que le perseguían y que una vuelta más tarde, en la cuarta, literalmente se "comieron" al piloto checo.En ese giro fueel primero en asumir el nuevo rol de líder, seguido por Arón Canet y Gabriel Rodrigo, lo que cambió por completo el panorama de la carrera, que "regresó" a lo que viene siendo habitual en las pruebas de Moto3, constantes adelantamientos y ningún hueco al rival, en un nutrido grupo que, ya en esos instantes de la carrera, era de hasta dieciocho pilotos.Canet fue el siguiente en probar fortuna al pasarcon el resto del grupo en una auténtica fila india que ya por entonces cerró su compañero de equipo, Alonso López, quien convaleciente de una intervención quirúrgica en el astrágalo del pie izquierdo, se vio obligado a salir en las últimas posiciones tras serle retirada su mejor vuelta por exceder los límites del circuito.Nada estuvo decidido hasta el final y todo hizo presagiar que el triunfo se dirimiría en una última vuelta de infarto, si bien antes los, con opciones en algún momento para Jakub Kornfeil primero, Marcos Ramírez, Gabriel Rodrigo, Arón Canet, John McPhee -que se fue por los suelos en la curva catorce del décimo giro-, Dennis Foggia, Fabio di Giannantonio o Phillip Oettl.Y, por delante, la lucha llegó hasta la última vuelta, en la que el italiano Fabio di Giannantonio (Honda) comenzó como líder y aguantó bien hasta la bajada de la bandera de cuadros, mientras Canet intentó, sin éxito, meterle la moto al transalpino pero al menos frenó la ambición de Kornfeil, que se tuvo que conformar con la tercera plaza.