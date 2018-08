Carrera de MotoGP, en directo

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió el mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Austria de MotoGP, con las dos Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo muy cerca, pero afirmó que saldrá "con la mentalidad de ganar".

"Y si no se puede hay que ser listo, pero sin salir con la mentalidad de 'no me caigo, no me caigo', porque entonces no voy rápido", añadió.

"No es nada nuevo. Éste es un circuito en el que las Ducati van muy bien. Si se mira la Q2 había bastantes Ducatis, el segundo, el tercero, el cuarto... Sobre todo la nueva Ducati, que corre más, la de 2018, pero eso significa que estamos ahí, que este es un circuito en el que a priori están por encima de nosotros pues estamos ahí, que es lo importante", incidió Márquez.

Entre Márquez y Dovizioso apenas hubo dos milésimas de segundo de diferencia y por eso "parece increíble que dos motos tan diferentes, y dos estilos de pilotaje completamente distintos estén en dos milésimas de segundo, pero este domingo estará apretada la carrera porque tienen buen paso".