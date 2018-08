Márquez continúa con su objetivo de aumentar su ventaja en "tierra hostil"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega este fin de semana al Gran Premio de Inglaterra con el mismo objetivo, aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, pero deberá hacerlo en "tierra hostil", puesto que en Silverstone solo ha ganado una vez y el pasado año se tuvo que retirar al romper el motor de su Honda.

Aún así, Marc Márquez cuenta ya con 59 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), cuya única victoria en Silverstone, que regresó al calendario del campeonato del mundo de motociclismo en lugar de Donington Park en 2010, data de 2015.

El piloto de Repsol Honda no lo tendrá nada fácil en Silverstone, un trazado con diez curvas a la derecha y ocho a la izquierda, que no se adapta demasiado bien a su moto, al menos hasta la pasada temporada. Aunque como él muy bien ha explicado ya en más de una ocasión, las diferencias respecto a sus rivales en los circuitos que no se le daban demasiado bien a su moto en la presente temporada se han estrechado a mínimos más que esperanzadores.

Es por ello que desde el fallo de Italia, que se saldó con un "cero" en Mugello, Marc Márquez cuenta todas sus participaciones por podios, el peor de ellos un tercero en la República Checa, con dos victorias y dos segundos.

Uno de sus principales rivales en Silverstone bien podría volver a ser el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), vencedor en Austria, que ya es tercero del mundial y suma tres victorias y un segundo en las seis últimas carreras con la mecánica de Borgo Panigale.

Y es uno de los candidatos al triunfo en Inglaterra porque en Silverstone es el piloto que más veces ha ganado, en tres de las ocho ocasiones, y seguro que su victoria en el circuito Red Bull Ring, en un mano a mano con Marc Márquez, le habrá insuflado una confianza extra que querrá aprovechar para ascender posiciones en la tabla provisional del mundial, en la que ahora es tercero a "solo" doce puntos de Valentino Rossi.

Pero los protagonistas destacados del Gran Premio de Inglaterra serán los neumáticos Michelin, que pondrá a disposición de todos los pilotos cuatro compuestos distintos a los del resto de la temporada, en lugar de los tres habituales, con un compuesto blando, uno medio y dos duros traseros, todos ellos asimétricos -con el lado derecho más duro-, mientras que en los neumáticos delanteros, el blando será asimétrico (con la parte derecha más dura) y el resto son todos simétricos.

A todo ello se puede unir la inestabilidad climatológica de la zona, que obliga al suministrador único de neumáticos a tener también dos juegos distintos de neumáticos de agua, un compuesto blando y otro medio.

En lo estrictamente deportivo, a las opciones de Marc Márquez y Jorge Lorenzo se pueden unir las aspiraciones de los pilotos de Yamaha, Valentino Rossi y Maverick Viñales -vencedor en 2016 al manillar de la Suzuki GSX RR-. Sobre todo después de unos entrenamientos realizados en el circuito de Misano Adriático que parecen haber resultado positivos para ambos, aunque la duda de la evolución electrónica por ahora continúa en el aire.

Rossi es segundo a 59 puntos de Márquez, pero Lorenzo avanza por detrás y ya se encuentra a escasamente doce puntos, con su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) a trece.

Dovizioso es, precisamente, el último vencedor en Silverstone y seguro que piensa en el trazado británico como el escenario propicio para poder "remontar" posiciones desde la cuarta plaza que ahora ocupa, y que tendrá que defender tanto del español Maverick Viñales -a dieciséis puntos- como de su compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), veinticuatro puntos por detrás.



El resto de aspirantes



Una vez más los pilotos oficiales de Repsol Honda y los de Ducati serán los principales candidatos a la victoria, aunque no sería de extrañar que en Silverstone se encontrarán con la férrea resistencia tanto del "local" Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), como de los pilotos de Suzuki, el italiano Andrea Iannone y el español Alex Rins, cuya GSX RR ha demostrado rendir con plena eficacia en ese escenario, como lo demuestra la victoria de Viñales en 2016.

El fabricante austríaco KTM no podrá contar con su primer piloto, el español Pol Espargaró, todavía convaleciente de sus lesiones cervicales, por lo que su plaza la ocupará el francés Loris Baz, junto al británico Bradley Smith.

Mientras, los pilotos de Aprilia, el español Aleix Espargaró y el inglés Scott Redding, llegan a Silverstone con un panorama muy distinto, ya que el primero busca mejorar "como sea" el rendimiento de la RS-GP, y el segundo con la necesidad de hacer "acto de contrición" después de las duras críticas vertidas contra el fabricante italiano que le han supuesto una sanción.

Más atrás, con opción a pelear por los puntos, deben estar los pilotos españoles Álvaro Bautista y Tito Rabat, ambos al manillar de sendas Ducati Desmosedici GP17.