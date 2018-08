Jorge Lorenzo logra la 'pole' en el circuito de Silverstone

El español Jorge Lorenzo ha conseguido su segunda mejor clasificación con Ducati al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que el domingo, se disputa en el circuito de Silverstone y en la que el fabricante italiano hizo doblete al colocar segundo al italiano Andrea Dovizioso.



El líder del mundial Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se tuvo que conformar con la quinta plaza, mientras que el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) tuvo un clamoroso fallo de estrategia y regresó a pista tras cambiar neumático sin tiempo material para poder hacer una vuelta rápida.





Y como no, satisfacción en el box de Ducati. Corren buenos tiempos para la marca de Borgo Panigale. #MotoGP #BritishGP pic.twitter.com/qul0yGnHa0 — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 25 de agosto de 2018

.@Rins42 empezó a advertir de la peligrosidad de esa zona del trazado y a pesar de esto se fueron cayendo pilotos. El peor parado @TitoRabat que recibió el impacto de la moto de @FrankyMorbido12. #MotoGP #BritishGP pic.twitter.com/ZJt0bwS4kx — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 25 de agosto de 2018

Los pilotos tenían por delante todavía unos cuartos entrenamientos libres en los que terminar de poner a punto sus motos para la clasificación oficial y cuando todos se encontraban en ellos, con mención especial aamaha YZR M 1) como el más rápido y con un ritmo muy alto, la lluvia trastocó los planes de todos.Las condiciones de la pista resultaron caóticas, hasta tal punto que una multitudinaria caída en una zona del trazado, la curva siete, en la que se encharcó el asfalto, obligó a mostrar bandera roja ante la peligrosidad de la situación y posteriormente cancelar el resto del cuarto entrenamiento libre.En ese percance se vio como(Suzuki GSX RR), el primer afectado, quien se tuvo que lanzar de la moto a unos 160 km/h. al no tener tiempo para frenarla antes de que se estrellase contra las defensas de aire del trazado, y comenzar a avisar al resto de pilotos de la peligrosidad de la situación.Tras Rins y en ese mismo puntoo se salieron los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), los italianos Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y Franco Morbidelli (Honda RC 213 V) y el también español(Ducati Desmosedici GP17), que fue el más afectado en el accidente y tuvo que ser atendido en la misma pista por el equipo médico de intervención inmediata tras impactar contra su cuerpo la moto de Morbidelli.Con uninicialmente comenzó la primera clasificación, en la que el británico Bradley Smith (KTM RC 16) y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) lograron el pase a la segunda clasificación, desbancando a Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que a la postre se tuvo que conformar con un más que discreto sexto puesto.antes del comienzo de la segunda clasificación que tuvo que ser retrasada al no llegar un segundo helicóptero -el primero se encargó de trasladar a Tito Rabat a un centro médico- y estipularlo así el reglamento de seguridad de la competición (siempre debe haber un helicóptero dispuesto para la asistencia).Con muchas prisas y todavía más retraso, saltaron a la pista todos los pilotos que debían disputar la segunda clasificación y todos con neumáticos de agua y en esas condiciones el primer beneficiado fue el británico Bradley Smith, por su condición de local y también por el hecho de que al disputar la primera clasificación ya "conocía" el estado del asfalto en estas condiciones.Tras Smith se colocó a 47 milésimas de segundo Marc Márquez, pero el entrenamiento no había hecho más que comenzar y elcon el paso de las vueltas. Una vuelta más tarde fue el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), un auténtico especialista en agua, el que se situó líder, seguido por el italiano Andrea Dovizioso primero y por el francés Johann Zarco poco después.(Ducati Desmosedici GP18) asumió el rol de líder una vuelta más tarde con 2:12.001 y, por detrás, Marc Márquez recuperó la segunda plaza y se quedó a 8 milésimas de segundo del que será su compañero de equipo la próxima temporada, pero lanzado en su vuelta rápida el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) se puso primero.No le duró demasiado el liderato a Crutchlow pues por detrás llegó el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) para arrebatarle la primera plaza, mientras que el italiano(Yamaha YZR M 1) cometió un garrafal error y entró en su taller a cambiar de neumático sin tiempo material para conseguir hacer una nueva vuelta rápida que le permitiese mejorar el duodécimo lugar -último de la segunda clasificación-, que acabó ocupando.