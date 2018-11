Arón Canet asoma la patita

El motociclismo es un deporte imprevisible y más cuando la lluvia aparece y desaparece, o simplemente se queda. No llovió ayer en el Circuit Ricardo Tormo y las esperanzas del motociclismo valenciano cambiaron de protagonista. El viernes fue Iker Lecuona, en Moto2, el más rápido y todo apuntaba a verlo salir entre los primeros mañana. Pero ayer se quedó atrás en los entrenamientos oficiales. Saldrá vigésimo primero. En Moto3, que en la jornada del viernes ofreció malas noticias para la gente de casa, pasó todo lo contrario. Arón Canet, que empezó mal el GP, saldrá hoy quinto en la carrera. No está nada mal. En una categoría, la más baja, en la que se rueda más en grupo, Canet tiene serias aspiraciones de luchar por el triunfo. Quien diga lo contrario está equivocado. Rueda en casa. Se conoce el circuito al dedillo y tiene una espina clavada: una irregular temporada. Tiene la oportunidad de quitársela hoy. Jaume Masià, por su parte, comenzó bien la jornada, rodando entre los mejores tiempos, pero terminó mal: décimo sexto. Mejor lo hizo el rookie de Cullera Vicente Pérez, que fue décimo segundo.

Canet se ve delante: «No he salido demasiado confiado a la clasificatoria, al final se ha secado bastante y he podido rodar más fuerte. Estaba luchando por la pole, pero he sido finalmente quinto. Aun así, creo que en la carrera puedo estar delante. Intentaré rodar con confianza, ya que parece va a llover de nuevo», dijo. «Llevo todo el fin semana sufriendo por las caídas. En la FP3 el agarre resultaba bastante precario, no tenía la confianza suficiente y he tenido otro gran susto en la curva 12, lo que ha empeorado la situación», añadió Canet

La carrera de Moto3 será la gran atención de la afición valenciana. Más estando los tres títulos decididos. El italiano Tony Arbolino logró la «pole». Arbolino, que saldrá por segunda vez esta temporada del primer puesto de la parrilla de salida, aventajó al tailandés Nakarin Atiratphuvapat. «He intentado apretar. En las partes de mojado patinaba mucho, así que apretaba en las partes secas», dijo Arbolino, a la televisión Movistar MotoGP tras el clasificatorio disputado sobre un circuito húmedo.

En Moto2 tampoco le fueron bien las cosas al otro valenciano en discordia. Jorge Navarro terminó entre los últimos, vigésimo tercero. El italiano Luca Marini firmó la pole. Marini marcó un mejor tiempo de 1:35.777, por delante del español Xavi Vierge y del alemán Schrótter.