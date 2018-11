Moltó (2,06 metros), el techo del GP

2.06 metros es el techo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de este año. José Luis Moltó (Cocentaina, 1975), el laureado jugador de voleibol, es uno de los espectadores de lujo de la cita mundialista de Cheste. Moltó es uno de los deportistas valencianos con mejor palmarés. Pocos pueden presumir de haber ganado tantos títulos. Cuenta con ocho ligas y cuatro copas, repartidas en los diferentes clubes españoles y extranjeros en los que ha jugado. Pero su mayor éxito deportivo es también el mayor logro del voleibol español: la medalla de oro del Campeonato de Europa frente a Rusia en Moscú en 2007. Fue nombrado mejor bloqueador del torneo. En la Copa del Mundo deJapón, en 2008, también fue elegido el mejor en esa posición.. Participó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, la única vez en la que la selección española se clasificó por méritos propios (la otra vez fue en Barcelona'92).

La relación de Moltó con el motociclismo es de pura afición. Es usuario de moto y aficionado del Mundial. «Me encanta disfrutar de mi moto ahora que puedo, ya que antes, como jugador en activo, no lo tenía permitido». El voleibol y el deporte de las dos ruedas no tienen nada que ver. Pero el sacrificio sí es un denominaor común. Ambas disciplinas requieren una concentración constante. «Me gusta la sensación de libertad con la moto, curvear por el País Vasco -reside en Irún- y me encantaría poder disfrutar también de las carreteras de valencianas».

A Moltó le gusta especialmente Marc Márquez, como no. «Estoy encantado de que este año haya ganado el Mundial. Su forma de conducción es agresiva y apasionante. Nunca he visto ir a un piloto tanto al límite». El valenciano Jaume Masià es otra de sus debilidades. «Me gusta porque es un piloto muy valiente, aunque a veces es demasiado y por eso, quizá, no haya conseguido mejores resultado esta temporada, pero estoy seguro de que lo conseguirá el año que viene», explica Moltó, al que unos pocos reconocen por el paddock y otros lo confunden, por su tallaje, con un jugador de baloncesto. Llama la atención ver a un hombre de 2,06 metros subido en una moto, nada que ver con los pilotos del Mundial. Dani Pedrosa, que se retira precisamente este fin de semana en Cheste, mide 1,58. Medio metro de diferencia. Moltó conduce una Honda NC 750, de trail. Cada vez se siente más hábil con la conducción. «Me fascina la habilidad de los pilotos del Mundial tomando las curvas. Yo trato de emular esas situaciones dentro, lógicamente, de los límites de seguridad», indica el voleibolista. En 2007 le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y también fue nombrado hijo predilecto de Cocentaina Es la primera primera persona en lograr esta condecoración en vida. El 31 de mayo de 2011 anunciaba su retirada como jugador profesional de voleibol. Luego fue entrenador en Soria, donde, casualmente, comenzó en su día su carrera como jugador. Actualmente entrena al Bera Bera, de primera nacional española, aunque este año lo ha hecho de forma menos intensa.