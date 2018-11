Iker Lecuona: «Significa mucho para mí este podio, en casa y ante mi familia»

En una nube. Así se encontraba Iker Lecuona tras hacer historia. El piloto español de KTM logró el primer podio de su carrera en una prueba del Mundial tras finalizar segundo el G.P. de la Comunitat Valenciana. En la posterior rueda de prensa afirmó que está muy satisfecho de haberse subido por primera vez al cajón y además en su casa. «Estoy muy contento de haber logrado al final un podio, conseguirlo además en casa, delante de toda mi familia y mi afición».

Sobre el desarrollo de la carrera, muy difícil por la lluvia en el trazado de Cheste, el piloto aseguró que fue «muy complicada» y que se le hizo muy larga al final. «En la segunda curva me he puesto cuarto y eso me ha dado mucha tranquilidad, sabía que con mi ritmo podía estar delante y realmente he intentando pasar a Vierge, pero él no quería que estuviera delante y he dejado que tirara para intentar coger a los demás. Iba un poco loco y al final ha caído y yo lo único que pensaba era en aguantar», comentó.

«He tenido un gran susto en la 14, que me he ido casi a la grada, y a partir de ahí me lo he tomado con mucha calma. Las últimas siete vueltas se me han hecho muy largas», confesó. Lecuona, que reconoció que se siente fuerte en asfaltos mojados, se mostró convencido de que también pueden llegar más podios en seco, «En seco sé que puedo conseguir podios, en Australia iba tercero y caí, sé que puedo ir rápido tanto en seco como en agua. Significa mucho para mí este podio, acabamos una gran temporada, que realmente ha sido mi primera completa, sin lesiones, terminando todas las carreras, y espero llegar a Catar con el mismo nivel», apuntó.



Márquez: «Ha sido un regalo»

Por su parte, Álex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), flamante campeón del mundo, señaló tras acabar en la tercera posición en el G.P. de la C. Valenciana, que lo considera una regalo, tras la caída cuando lideraba la prueba. «Después de una caída haber acabado en el podio ha sido un regalo. Tenía la victoria cerca pero iba muy al límite, iba aumentando décima a décima pero he cometido ese pequeño error. He cogido la moto fuerte y ha arrancado rápido y después he podido rodar rápido otra vez. Es una pena porque iba liderando la carrera. He hecho una buena salida y buenas primeras vueltas, he intentado abrir hueco con Oliveira, que no era fácil. La pista se ha ido secando y me patinaba más y he cometido un error por tratar de ser un poco más precavido.



El récord con 15 años de Oncu

El turco Can Oncu (KTM), de 15 años, hizo historia este domingo al ganar el Gran Premio de Valencia de Moto3, último de la temporada, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr una victoria en el mundial de motociclismo. «Quiero dar las gracias a todo el mundo y espero poder repetir el año que viene. Era mi primera carrera en el Mundial gracias a una invitación y estoy muy nervioso y feliz», declaró.