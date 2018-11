Jaume Masià: «El año que viene voy a ir a por todas»

El piloto valenciano Jaume Masià tiene claro cuáles son sus objetivos para la próxima temporada, en la que la mayor parte de aficionados le consideran uno de los máximos aspirantes al título de Moto3, una vez ha adquirido experiencia en esta primera temporada como piloto oficial del Mundial. El de Algemesí es consciente de ello: «Voy a ir a por todas, aunque no hago ningún tipo de pronóstico y mi objetivo va a ser carrera a carrera».

Masià repite equipo, el Bester Capital Dubai, con lo que la experiencia acumulada debe ser una garantía. «Todos los miembros del equipo son los mismos, a excepción de un telemétrico que es el único que ha cambiado», explica.

Respecto a la carrera de ayer, el piloto está contento: «He arriesgado cuando lo he considerado oportuno y el resto he rodado en plan conservador, pues hemos valorado que valía la pena acabar fuese en la posición que fuese que arriesgarse a una caída luchando por un podio que no hubiese cambiado en absoluto el resultado de la temporada (fue sexto)».

Masià no realizará los tests que ha programados para esta semana en Cheste debido a la lesión que arrastra en su pierna derecha, por lo que no comenzará su pretemporada hasta febrero.

Masià ha terminado el Mundial en la décimo tercera posición, con 76 puntos. Arón Canet, con 128, ha sido el sexto.

El piloto de Algemesí se proclamó automáticamente Rookie del Año en las primeras vueltas al ver cómo su principal rival, el italiano Dennis Foggia sufría una de las numerosas caídas de las primeras vueltas. Masià, que aventajaba al del Sky VR46 en once puntos, se queda sin rival y sucederá tres años después a otro valenciano, Jorge Navarro, que se coronó como el mejor novato de Moto3.