Ximo Puig: "Este Consell tiene clara la permanencia del Mundial en Cheste"

Ximo Puig, president de la Generalitat, afirmó que el Consell tiene claro el compromiso para la continuidad de la presencia del Campeonato del Mundo de motociclismo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. La Generalitat alcanzó en septiembre de 2016 un acuerdo con Dorna Sports para acoger durante cinco años más el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, por lo que el compromiso está en vigor hasta 2021.

En aquel momento, Puig declaró que, al firma del acuerdo, abría un periodo de estabilidad que iba a provocar un triple impacto positivo a nivel deportivo, económico y turístico. «El circuito está de enhorabuena porque se mejoran tanto sus prestaciones como su capacidad y, de esta forma, se devuelve a la sociedad valenciana lo que se invierte», agregó Puig.

«Nosotros no somos como los clubes de fútbol que confirman a los entrenadores para después romper el compromiso. Somos gente seria, tenemos una magnífica relación con Dorna y, como consecuencia de ello, se plasmó la continuidad de Gran Premio», añdió el president.

Puig afirmó que la lluvia no fue capaz de aguar la fiesta del motociclismo a pesar de que las condiciones climatológicas son adversas. Puig indicó que la afición al motociclismo «está por encima de las fronteras climatológicas» y que a pesar de la lluvia, el circuito ofreció «un ambiente extraordinario» en la última prueba del Mundial de 2018, a pesar de que los títulos del Mundial ya estuviesen decididos. «Este es un deporte de aficionados con convicciones profundas porque los 'moteros' son gente que ama su deporte en cualquier circunstancia», continuó. Preguntado sobre los problemas en los accesos al circuito durante estos días, que se han visto incrementados por la lluvia, el presidente de la Generalitat afirmó que mover a 200.000 personas en un solo punto siempre entraña dificultades, y que con la lluvia éstas aumentan. «Agradecemos a todos los implicados el esfuerzo para facilitar la llegada de la gente a pesar de que hay zonas inundadas y de que hay problemas porque los aparcamientos no están asfaltados, pero lo importante es que no se produzcan desgracias personales. Se estudiarán opciones, con la posibilidad de que se construya un puente sobre el barranco próximo al circuito».