Marcel Schrotter consigue la pole en Moto2

El alemán Marcel Schrotter (Kalex), literalmente sobre la bandera de cuadros, consiguió el mejor tiempo de la formación de salida para el Gran Premio de Italia de Moto2 que este domingo se disputa en el circuito de Mugello.



Schrotter suma su tercera mejor clasificación de la temporada tras haber sido el más rápido en Qatar y Austin, por delante de su propio compañero de equipo, el suizo Thomas Luthi (Kalex) y del español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex).



En la primera clasificación la pugna por conseguir una de las cuatro plazas para acceder a la segunda clasificación tuvo un montón de contendientes, entre ellos el líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), quien necesitaba imperiosamente poder pasar para tener opciones de defender su posición en el campeonato.



Baldasarri consiguió su objetivo al "firmar" el tercer mejor tiempo -que luego no aprovechó en la Q2 pues acabó decimoquinto-, superado solamente por los españoles Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Jorge Martín (KTM) y con su compatriota Nicolo Bulega (Kalex) en la cuarta posición.





