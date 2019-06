Tercer triunfo consecutivo de Álex Márquez, que se convierte en el nuevo líder de la general

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) protagonizó su tercera victoria consecutiva de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, que además le permite acceder por primera vez al liderato en la clasificación provisional del mundial.



Márquez tuvo que defenderse de los ataques del suizo Thomas Luthi (Kalex) prácticamente hasta el final, pero ambos supieron del abandono del hasta ahora líder, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), antes de que se cumpliese el ecuador de una carrera programada a 22 vueltas.





El podio en Montmeló fue para Alex Márquez por delante de Thomas Luthi y deA pesar de salir desde la segunda posición, el suizo Thomas Luthi (Kalex) lo hizo como una exhalación, por delante del autor de la "pole position", el español Augusto Fernández (Kalex), que se puso segundo con el británico Sam Lowes (Kalex) tercero y el australiano Remy Gardner (Kalex) rodando por los suelos poco después de manera espectacular.por lo que ambos abrieron un pequeño hueco respecto a sus perseguidores, encabezados por Lowes y el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), pero con Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up) muy cerca de ellos.En esos minutos iniciales el líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) sufría para mantenerse en el grupo perseguidor del dúo de cabeza desde las últimas posiciones del mismo.Cuando se disputaba la tercera vuelta -en la queal quemarse el embrague de su moto- se produjo la reacción por detrás al pasar al frente del grupo perseguidor Alex Márquez, que logró la vuelta rápida y récord de carrera con 1:43.871, para comenzar la caza de los dos escapados antes de que fuese imposible alcanzar ese objetivo.Augusto Fernández, bien señalado desde el muro de talleres de la acción de Márquez superó a Thomas Luthi para intentar cambiar el ritmo en la quinta vuelta, pero el de Estrella Galicia 0'0 estaba ya literalmente encima de ellos y al italiano Fabio di Giannantonio le quedaba poco para conseguirlo.Así, el dúo de cabeza pasó a ser un cuarteto, con la pareja formada por Enea Bastianini (Kalex) y Jorge Navarro un poco más atrás, con Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex) intentando alcanzarlos y Lorenzo Baldasarri (Kalex), que iba tras él, se fue por los suelos en la curva diez de la séptima vuelta.y el italiano se tuvo que marchar andando a su taller.Luthi no cejó en su empeño, quizás jaleado por el hecho de que ya debía saber del accidente de Lorenzo Baldasarri, lo que le podía dar el liderato del campeonato de conseguir derrotar a Alex Márquez, su rival más próximo en la tabla de puntos, pero el español se "enganchó" a la rueda del helvético.Con un ritmo firme ambos consiguieron una cierta ventaja respecto al resto de rivales, a la espera de ver, una vez cumplido el ecuador de la carrera, cuál sería el comportamiento de los neumáticos.Luthi comandó la carrera hasta el principio del decimocuarto giro, a nueve del final, cuando Alex Márquez decidió pasar a la acción para intentar cambiar el ritmo y dejar atrás a todos sus rivales tanto en el gran premio catalán como en la provisional del mundial, que comandaría por primera vez.de la temporada y del liderato del mundial de Moto2, su gran objetivo para la temporada, al final de la cual el hermano pequeño de Marc Márquez podría acabar optando por subir a MotoGP junto a él.A cuatro vueltas del final la ventaja de Alex Márquez, con una estrategia perfecta, ya era de más de un segundo y medio sobre Lutho, lo que dejó claro que la maniobra de conservar neumáticos en la primera parte de la carrera resultó determinante para lograr sus objetivos.El triunfo del de Estrella Galicia 0'0, el tercero consecutivo, fue inapelable, por delante de Thomas Luthi y de Jorge Navarro, con Augusto Fernández en la cuarta plaza, Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), octavo y Jorge Martín (KTM) también en los puntos con la decimoquinta posición.