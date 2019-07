GP de Alemania: Triunfo y liderato para Álex Márquez en Moto2

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se reencontró con la victoria y sumó su cuatro triunfo de la temporada en el Gran Premio de Alemania de Moto2 que se ha disputado este domingo en el circuito de Sachsenring y que le ha permitido recuperar el liderato en el campeonato del mundo de la categoría.





Laresultó perfecta y, con paciencia y sin cometer errores, se adjudicó una victoria en solitario por delante del surafricano Brad Binder (KTM) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex)., ocho más que Thomas Luthi, que fue quinto, con Augusto Fernández (Kalex), tercero, con 102 puntos.No estuvo demasiado acertado Alex Márquez en el momento de la salida, en la que se dejó sorprender por el italiano, el alemány el español, con los dos pilotos de Estrella Galicia 0'0, Alex Márquez y Xavier Vierge, tras ellos. En el giro inicial el "local" Marcel Schrotter quiso ejercer de anfitrión y se puso al frente de la carrera, pero en el tercer parcial de la segunda vuelta tomó la iniciativa el español Iker Lecuona perseguido por Marini y ya con Xavier Vierge y Alex Márquez, a su rebufo. No tardó mucho en dar buena cuenta Alex Márquez, el más rápido de entrenamientos, de su propio compañero Xavier Vierge y también del alemán Marcel Schrotter y el italiano Luca Marini para ponerse segundo y así intentar evitar que se escapase en solitario Iker Lecuona.Al principio de la quinta vuelta Márquez intentó por primera vez, al final de la recta de meta, adelantar a Lecuona, pero se "coló" ligeramente y recuperó el liderato el de KTM, aunque el cuarteto de cabeza había conseguido unos metros de ventaja sobre sus perseguidores, en donde destacaba el surafricano, que al sufrir una caída en la calificación tuvo que conformarse con salir desde la decimoséptima posición.Una vez más, en el siguiente giro, el sexto,muy estirado pero formado por él, Lecuona, Marini, Vierge, Binder, Schrotter, el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up) y Thomas Luthi (Kalex), que enganchó con ellos con récord de vuelta rápida de carrera incluido.En un segundo grupo, de hasta catorce pilotos, se situó el españolcomo referencia y en el que también estaba el primer líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), y los también españoles Augusto Fernández (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up).Lecuona no dio su brazo a torcer y en el décimo giro recuperó la primera plaza de manos del piloto de Estrella Galicia 0'0, pero éste no tardó en volver a atacar, quizás sabedor de que desde atrás venía como un tiro el surafricano Brad Binder, que ya era tercero en la tabla a rebufo de Lecuona, al que tardó muy poco en superar, apenas una vuelta.Ahí fue cuandopara intentar abrir un hueco a partir de la duodécima vuelta y también cuando su compañero de equipo, Xavier Vierge, acabó por los suelos en la curva uno al cerrar el hueco en ese punto el suizo Thomas Luthi, que entró muy colado. Esto propició que Dirección de Carrera investigase el comportamiento del piloto helvético, que poco a poco perdía terreno respecto a los primeros (quinto) y quizás por eso forzó de manera un tanto alocada el ritmo.Luthi fue sancionado con una penalización de vuelta larga, lo que apenas le hizo perder una posición frente al italiano Fabio di Giannantonio para pasar de quinto a sexto.El cambio de ritmo propició un primer efecto al romper el grupo de cabeza, que se quedó reducido a cuatro, aunquedel español del grupo cervecero, que con ese resultado recuperaba el liderato del mundial de Moto2 para irse de vacaciones.Unaen el decimoséptimo giro le permitió abrir al español el hueco respecto a sus perseguidores hasta casi un segundo y medio, lo que refrendaba su estrategia de escapar décima a décima de sus rivales, que no pudieron reaccionar.Márquez se marchó de manera inexorable en pos de su cuarta victoria de la temporada y, lo que era mas importante, de recuperar elJunto a Márquez en el podio estuvieron el surafricano Brad Binder y el alemán Marcel Schrotter.Iker Lecuona, que pugnó por una posición en el podio, se fue por los suelos en la curva doce de la última vuelta sin posibilidad de atravesar la línea de meta, con Augusto Fernández (Kalex), sexto, y Jorge Martín (KTM), noveno.