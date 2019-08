Alex Márquez consolida su dominio en Moto2

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) suma ya cinco victorias en la temporada al imponerse en el Gran Premio de la República Checa de Moto2 que se disputó en el circuito de Brno y que le permite aumentar considerablemente las diferencias en la clasificación provisional del Mundial.



Márquez venció en solitario liderando la prueba desde la primera a la última vuelta mientras que su rival más directo por el título, el suizo Thomas Luthi (Kalex) se fue por los suelos y con ello benefició aún más al español, que ahora cuenta con 33 puntos de ventaja sobre el helvético, en lugar de los ocho con los que llegó a la República Checa.



Junto a Márquez en el podio estuvieron los italianos Fabio di Giannantonio (Speed Up) y Enea Bastianini (Kalex).





Clasificación oficial de Moto2

El británico Sam Lowes (Kalex) sorprendió al español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en la apurada de frenada de final de recta, a pesar de que el autor de la "pole position" no falló en ese instante, ni tampoco poco después cuando le superó para, en el que su compañero de equipo, Xavier Vierge, se fue por los suelos, si bien recuperó su moto para continuar en último lugar.Márquez, en tanto, con la pista completamente despejada, comenzó a marcar un fuerte ritmo que le hizo conseguir unos metros de ventaja muy importantes en la primera vuelta y, a partir de ahí, con los neumáticos cada vez en su mejor temperatura de trabajo, las distancias respecto a sus perseguidores no hicieron sino agrandarse.Una primera vuelta rápida en el segundo giro le permitió al piloto de Estrella Galicia 0'0 abrir un hueco de más de un segundo respecto al grupo perseguidor, que por entonces encabezaban los italianosel británico Lowes y el alemán Marcel Schrotter (Kalex), entre otros.Di Giannantonio fue el primero en saltar de la disciplina del grupo para intentar dar caza Alex Márquez mientras que por detrás el suizo Thomas Luthi (Kalex), el rival más directo en la pelea por el título, se iba por los suelos y tenía que abandonar, dejando el camino expedito al español para aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial.Alex Márquez intentó por todos los medios mantener un ritmo lo suficientemente alto como para que Fabio di Giannantonio no le alcanzase, casi siempre entre las siete u ocho décimas de segundo, mientras que el grupo principal, encabezado por Marcel Schrotter, en la quinta vuelta ya estaba a casi cuatro segundos de distancia.En ese mismo grupo, pero en posiciones más retrasadas estabansi bien unas vueltas más tarde los más de doce pilotos que lo formaban se acabaron "desparramando" por la pista en varios grupos más pequeños.En el primero de ellos se quedaron Marcel Schrotter, Luca Marini y Nicolo Bulega, en el segundo Jorge Navarro, Brad Binder, Sam Lowes -quien poco después sufrió un accidente y tuvo que abandonar- y Enea Bastianini, y en el tercero Augusto Fernández, Lorenzo Baldasarri e Iker Lecuona, aunque se fueron uniendo y separando en función de los momentos de carrera, mientrasPoco a poco la ventaja de Alex Márquez se fue consolidando camino de su segundo triunfo consecutivo y el quinto de la temporada sin que ninguno de sus rivales pudiese alcanzarlo a lo largo de toda la carrera y consolidándose también en la segunda plaza el italiano Fabio di Giannantonio, en tanto que por la tercera posición se formó un quinteto con Marini, Navarro, Schrotter, Bulega y Bastianini.A siete vueltas del final, en el duodécimo giro,e intentar consolidar esa posición hasta el final, si bien en el tramo final se le acercó el italiano Enea Bastianini (Kalex), que lanzado desde atrás dio buena cuenta del español para dejarle con la miel en los labios y sin subir al podio checo, al ser cuarto.Augusto Fernández ocupó la octava posición, con Iker Lecuona en la décima plaza, Jorge Martín (KTM), decimotercero, y Xavier Vierge, que se cayó en la vuelta inicial, vigésimo cuarto..1. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 38:49.768 a 158,6 km/h..2. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) a 3.018.3. Enea Bastianini (ITA/Kalex) a 4.158.4. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) a 4.290.5. Luca Marini (ITA/Kalex) a 7.031.6. Marcel Schrotter (GER/Kalex) a 8.847.7. Nicolo Bulega (ITA/Kalex) a 8.937.8. Augusto Fernández (ESP/Kalex) a 11.900.9. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) a 12.89610. Iker Lecuona (ESP/KTM) a 19.07911. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) a 20.24812. Marco Bezzecchi (ITA/KTM) a 21.42413. Jorge Martín (ESP/KTM) a 23.11914. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) a 25.85015. Somkiat Chantra (THA/Kalex) a 26.240