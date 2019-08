Tony Arbolino no da opción a sus rivales y logra la pole en el GP de Gran Bretaña

El italiano Tony Arbolino (Honda), que dominó todas las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 en el circuito de Silverstone, sentenció la clasificación oficial muy rápido y será quien ocupe el mejor puesto de la formación de salida.



Arbolinó marcó su mejor tiempo, 2:11.631, en la segunda de las cinco vueltas que completó al trazado inglés, con apenas 79 milésimas de segundo de ventaja sobre el líder del mundial, su compatriota Lorenzo Dalla Porta (Honda), en tanto que su principal rival en la pelea por el título, el español Arón Canet (KTM), falló la estrategia planteada para la sesión y acabó duodécimo a un segundo del líder.





Another pole position watch on the way for @TonyArbolino! ??#BritishGP ?? pic.twitter.com/2X50UsAu57