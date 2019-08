Augusto Fernández brilla en Silverstone y firma su segunda victoria de la temporada

El español Augusto Fernández (Kalex) consiguió su segunda victoria de la temporada al adjudicarse el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en el circuito de Silverstone, tras doblegar a su compatriota Jorge Navarro (Speed Up) y al surafricano Brad Binder (KTM).



Navarro había sido líder desde la quinta vuelta, cuando se fue al suelo el también español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien no pudo continuar pero sigue líder del campeonato con 181 puntos, 35 más que Augusto Fernández, quien ha pasado de la cuarta a la segunda plaza en la clasificación.



El suizo Thomas Luthi (Kalex), que era segundo, ha perdido esa posición al finalizar octavo y ahora es tercero igualado a puntos con el español Jorge Navarro.





No hubo sorpresas en el momento de la salida y enseguida se puso al frente de la carrera Alex Márquez, perseguido por Jorge Navarro (Speed Up) y Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), mientras que Augusto Fernández (Kalex), que había sido tercero en los entrenamientos, perdió algunas posiciones.Elpara intentar escapar y tras su estela se colocaron el australiano Remy Gardner (Kalex), el surafricano Brad Binder (KTM) y Augusto Fernández, por delante del dúo italiano formado por Fabio di Giannantonio (Speed Up) y Luca Marini (Kalex).El fuerte tirón inicial de Alex Márquez sólo lo aguantó Jorge Navarro, que se quedó pegado a la estela de la Estrella Galicia 0'0, mientras que por detrás se iba quedando rezagado un grupo mucho más nutrido encabezado por Gardner y Binder, en el que intentaban ganar posiciones Iker Lecuona, a cola del mismo, y Vierge, por delante.En apenas cinco vueltas la situación de carrera estaba prácticamente consolidada con Márquez y Navarro luchando por la victoria, Gardner, Binder y Fernández esforzándose por no perder el tren de los de cabeza y el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y Fabio di Giannantonio luchando en el grupo perseguidor por mantener las diferencias.Fue entonces cuando se produjo la noticia de la carrera,en la curva dieciséis, al perder por completo la adherencia en el tren delantero de su moto. Jorge Navarro se había quedado sólo en cabeza de la prueba mientras un Alex Márquez desolado tenía que regresar andando a su taller sin posibilidad de continuar.Solo en cabeza, Jorge Navarro no supo o no pudo encontrar un buen ritmo que le permitiese consolidarse al frente de la prueba y se le acercaron tanto Binder como Fernández, con Gardner y Nagashima unos metros por detrás y con el mismo objetivo, enlazar con los de delante.A siete vueltas del final, en el undécimo giro, Binder ya estaba pegado a la estela de Navarro y Fernández no les quitaba ojo, pero la pareja formada por Gardner y Nagashima no parecía estar en disposición de poder alcanzarles por lo que la pelea por la victoria y el podio parecía estar clara.Fue en el duodécimo giro cuandolo mismo que Augusto Fernández poco después, aunque a éste le devolvió el adelantamiento el piloto de la ciudad valenciana de La Puebla de Vallbona, quien parecía estar más cómodo siguiendo el ritmo de otro rival.Decimoquinto giro y vuelta a empezar. Jorge Navarro volvió a ponerse líder y Augusto Fernández superó a Brad Binder, que se lo devolvió rápidamente y entre ambos se entabló una pelea por la segunda plaza que lo único que hizo fue beneficiar a Navarro, quien logró algunos metros de ventaja.Casi entrando en la última vuelta,, y mientras el primero consolidó su primera posición, el australiano no pudo contrarrestar la respuesta del surafricano, al que sólo le valía la tercera posición.Vierge se tuvo que conformar con la décima posición final, con Iker Lecuona (KTM) tras él, y Jorge Martín (KTM) con el duodécimo lugar.