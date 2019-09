Viñales aprovecha el pique entre Márquez y Rossi y se lleva la 'pole'

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) arrebató los honores de conseguir la primera "pole position" de MotoGP a su compatriota Pol Espargaró sobre su KTM RC 16 en la segunda clasificación para el Gran Premio de San Marino que este domingo se disputa en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático. [Sigue en directo el Gran Premio de San Marino de MotoGP]





Clasificación oficial de MotoGP

Espargaró consiguió la segunda posición final, a pesar de comenzar la sesión con susuperado "in extremis", por Maverick Viñales, que hizo buenas las apuestas que daban como favoritos a los pilotos de Yamaha, aunque el de KTM protagonizó los mejores entrenamientos oficiales del fabricante austríaco.Pol Espargaró superó a uno de los favoritos, como era el francés, que se quedó tercero. Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) volvieron a erigirse en protagonistas al unísono por una controvertida última vuelta en la que ambos se acabaron molestando y superando para no conseguir absolutamente nada positivo con esa situación.Aunque consiguió el mejor tiempo en los cuartos entrenamientos libres,que le hizo perder un tiempo importante al no lograr arrancar su moto hasta que Fonsi Nieto consiguió empujarle con la moto con la que estaba por la pista observando las evoluciones de sus pilotos.Lo cierto es que los comisarios de pista no se esforzaron demasiado por ayudarlo hasta ese momento, no en vano hay que recordar que Misano Adriático es "Territorio Rossi" y las tiranteces entre ambos se trasladan sin ninguna duda a aficionados y auxiliares de pista.En cualquier caso el piloto de Repsol Honda consiguió arrancar nuevamente su moto y regresar por un vial de servicio hasta la pista para llegar hasta su taller cuando ya ondeaba la bandera de cuadros de la cuarta sesión de pruebas libres en la recta de meta.En la primera clasificación los primeros en encaramarse a lo más alto fueron el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) y elque se vio superado por el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), mientras a Mir le batía el francés Johann Zarco (KTM RC 16).Aún con un par de minutos por delante, algunos pilotos intentaron, sin éxito,pero ambos acabaron consiguiendo el pase a la segunda clasificación, con Alex Espargaró (Aprilia RS-GP), decimoquinto, Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), decimoctavo, y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), vigésimo segundo.Y, en la segunda clasificación, la batalla se centró en el rendimiento de todas las Yamaha frente a la Repsol Honda de Marc Márquez, con la duda de si la caída sufrida por el líder del mundial durante los cuartos libres le podía pasar de alguna manera factura.Márquez cometió un error, en forma de salida de pista nada más comenzar la sesión, mientras quedejaba su "impronta" rápidamente al marcar el mejor tiempo con 1:32.571, por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y del propio Marc Márquez y de Maverick Viñales.En una primera entrada en talleres no tardó en verse cómo algunos pilotos entraban en su taller, en el caso de Márquez o de Viñales para salir de inmediato con su segunda moto, mientras otros esperaban pacientes el cambio de neumático trasero, comoentre otros, pero aun se iba a producir un nuevo paso por los talleres.Márquez entró una segunda vez en su taller al no convencerle el rendimiento de la moto que llevaba en esos instantes y volver a cambiar de moto mientras Quartararo tiraba con fuerza para intentar bajar su registro y se llevaba un buen susto con su moto que pudo controlar sin excesivos problemas.Y, mientras, Maverick Viñales arañó unas milésimas de segundo a su registro para quitarle la tercera plaza al de Repsol Honda y poco después entrar en su taller a cambiar de moto, con tiempo todavía como para dar un par de vueltas.Quartararo no pudo rebajar su tiempo del tercer giro y por tanto no pudo evitar la gran sorpresa de la clasificación, pues el español Pol Espargaró colocó la KTM RC 16 en la primera posición con un tiempo de 1:32.560, aunque en su última vuelta Maverick Viñales le superó al rodar en 1:32.265.Por detrás,quien en un determinado momento parece cortar y el de Repsol Honda le supera aunque en esa acción se va largo y sobrepasa los límites del circuito -lo que anula esa vuelta- y poco después Rossi le vuelve a adelantar aunque en realidad al final ambos se acaban molestando e intercambiando miradas sin más.Por ello,en tanto que los pilotos de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir acabaron en la novena y décima posición..1. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:32.265 a 164,8 km/h..2. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:32.560.3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:32.571Segunda línea.4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:32.710.5. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:32.742.6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:33.038Tercera línea.7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:33.079.8. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) 1:33.123.9. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:33.265Cuarta línea10. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:33.43111. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) 1:33.44912. Michele Pirro (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:33.461Quinta línea13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) 1:33.48814. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:33.51615. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:33.522Sexta línea16. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:33.57117. Danilo Petrucci (ITA/Ducato Desmosedici GP19) 1:33.63018. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:33.777Séptima línea19. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) 1:34.16220. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:34.32221. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:34.401Octava línea22. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:34.904