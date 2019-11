Horarios de MotoGP: Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste

El Mundial de Motociclismo llega a su conclusión este fin de semana con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se disputa en el circuito de Cheste contodo decidido: Lorenzo Dalla en Moto3, Ález Márquez en Moto2 y Marc Márquez en Moto GP son los tres ganadores de 2019.

La prueba valenciana tendrá el aliciente de despedir a Jorge Lorenzo, que ha anunciado su retirada, y de que Márquez certifique el pleno de podios, ya que ha conseguido subirse a él en todos los grandes premios de la temporada.

La carrera podrá verse a través de DAZN y también en abierto por Cuatro.

Horario GP de Valencia



Jueves 14 de noviembre

16:00 - 16:30 FP1 MotoE

17:00 Rueda de prensa MotoGP



Viernes 15 de noviembre

09:00 - 09:40 FP1 Moto3

09:55 - 10:40 FP1 MotoGP

10:55 - 11:35 FP1 Moto2

11:50 - 12:20 FP2 MotoE

13:15 - 13:55 FP2 Moto3

14:10 - 14:55 FP2 MotoGP

15:10 - 15:50 FP2 Moto2

16:05 EPole MotoE

Sábado 16 de noviembre

09:00 - 09:40 FP3 Moto3

09:55 - 10:40 FP3 MotoGP

10:55 - 11:35 FP3 Moto2

12:35 - 12:50 Q1 Moto3

13:00 - 13:15 Q2 Moto3

13:30 - 14:00 FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 Q2 MotoGP

15:05 - 15:20 Q1 Moto2

15:30 - 15:45 Q2 Moto2

16:15 MotoE

Carrera Domingo 17 de noviembre

08:20 - 08:40 Warm Up Moto3

08:50 - 09:10 Warm Up Moto2

09:20 - 09:40 Warm Up MotoGP

10:15 MotoE Carrera 2

11:00 Carrera Moto3

12:20 Carrera Moto2

14:00 Carrera MotoGP