Gonzalo Gobert: "¿Alternancia? Cheste apuesta por seguir en el Mundial todos los años"

El responsable del trazado de Cheste lo tiene claro: no tiene sentido 'tocar' el GP de la Comunitat Valenciana a partir de 2021, cuando termina el contrato con Dorna. Gobert valora las excelencias de la carrera que cierra el Mundial, las instalaciones, la respuesta del público... Y se siente orgulloso por la hornada de pilotos valencianos que ya pisan el Mundial.

¿Cuáles son las expectativas del Circuit para el domingo, tras varios años con el 'no hay billetes'?.

Afluencia de público nos vamos a quedar con un 95 por ciento de aforo, ampliado en 12.000 localidades de gradas temporales. Después de colgar el 'no hay billetes' durante cinco años, está bien. Creo que nos está penalizando un poco la lluvia del año pasado, y que no hay títulos por decidir, salvo MotoE (motos eléctricas), donde tenemos a dos valencianos, Nico Terol y Héctor Garzó, a 19 puntos del líder. Es uno de los alicientes del Gran Premio, con las carreras a las 16:10 el sábado y a las 10:05 el domingo.

Y la presencia de muchos pilotos de casa.

Tenemos otros focos de atención en clave valenciana, el primero Iker Lecuona que se ha subido a puerta gayola a la categoría reina, un punto interesante. Y el resto de valencianos, Jorge Navarro, que es un top-5 claro en Moto2 y en casa va a hacer buena carrera. Y en Moto3 tenemos a Jaume Masià y a Arón Canet que desde aquí mi enhorabuena porque ha luchado por el título con un material sensiblemente inferior a Dalla Porta y ha mantenido la tensión. Al final ha tenido que arriesgar, y las caídas, pero chapó por él. Y Sergio García, con 16 años y subir al podio en Malasia solo lo han hecho pilotillos entre comillas como Dani Pedrosa y Marc Márquez, ese es el nivel. Y Tatay que tiene nivel de sobra para quedarse en el Mundial. ¡Qué orgullo tener tantos valencianos en el Campeonato del Mundo!

Cinco con opciones de podio y además, dos años después presentes en todas las categorías.

Sí, y tal y como yo lo veo. Las cosas no funcionan por casualidad. Puedes tener suerte, pero vamos sería uno, no seis pilotos. Aquí lo que hacemos es ayudar a esos pilotos con un talento excepcional. Aquí se está haciendo muy buen trabajo con la Cuna de Campeones, la escuela de pilotos del Circuit, pero la Federacón Valenciana de Motociclismo también está haciendo las cosas muy bien. Y la ayuda a los pilotos de velocidad de las diputaciones de Valencia y Castellón también ha sido oro para construir este andamiaje.

Lecuona ha enseñado otro camino para llegar a MotoGP.

Lo que ha hecho lo he repetido varias veces y es como un cuento de hadas, que en cuatro años y medio llegue a MotoGP desde el Nacional de Supermotard es algo increíble. Si te remontas años atrás habrá historias similares, pero en la actualidad con el nivel de profesionalización y escalones que tiene hay muy pocos como él. Es un chaval técnicamente muy bueno, con mucho carácter que hace falta en un deporte depredador como el motociclismo.

El año pasado dijo adiós Pedrosa, este año se despide Lorenzo, y el siguiente podría ser Rossi...

Aquí van a pasar cosas siempre. Lorenzo me da un poco de pena esta salida de esta manera del Mundial, pero como él bien explicó ha llegado al final del camino y si pierdes la motivación en un deporte tan igualado es muy difícil continuar. Y el día que Rossi anuncie que se retira y si lo hace aquí vendrá hasta el papa de Roma, habrá que montar el doble o triple de gradas de mecanotubo de lo que tenemos ahora.

Cuál es el futuro del Gran Premio a partir de 2021, cuando acaba contrato.

Respecto al futuro del Circuit creo que tiene un potencial enorme. La alternancia solo se aceptaría como mal menor y no lo digo yo, lo dice la Generalitat Valenciana, que se va a pelear por seguir con el Campeonato del Mundo todos los años. Y tenemos tres activos que no tiene nadie más y que hay que poner en valor: la forma de estadio del circuito, el clima en noviembre con este tiempo que no está al alcance de muchos, y la respuesta del público, con cinco años consecutivos llenando. Eso no lo hace ningún circuito del mundo. Son activos que hay que poner sobre la mesa.

¿El estreno de la rotonda en la puerta principal puede crear algún colapso, igual que las obras del polígono industrial?

No. Eso va a mejorar, porque el nuevo Parque empresarial de aquí al lado nos permite conectar la saldia 334 con la 332, y con la carretera que va por detrás de la pelousse antigua, nos convierte como instalación deportiva en una rotonda gigante. Eso es el sueño de todo gestor deportivo. Eso tiene que facilitar los accesos a todos los aficionados. Amén de que ahí hay más de 4.000 plazas de parking en superficie, hemos dado otro saltito ahí.

¿Cree que se podría renovar este año más allá de 2021?

No. Ahora son los preliminares. Las negociaciones cuajarán para el GP del año que viene, creo, y sé de primera mano que esta es una apuesta fuerte de la Generalitat y esta va a apostar fuerte por seguir todos los años. Que luego circunstancialmente tengamos que aceptar la alternancia, se aceptará porque es mejor que nada, entre comillas, pero aquí vamos a apostar por la continuidad todos los años. Cierto que tienen que entrar circuitos, pero a lo mejor sale alguno, y alguno tiene que terminar circuitos a tiempo, dinero, cosas que pasan, y entrarán o no, cuando llegue el momento veremos. Nosotros vamos a apostar por seguir todos los años. En noviembre, y siempre el último, porque es uno de los activos que tenemos. No tiene sentido cambiarnos.