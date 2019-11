Lecuona: "Estoy alucinando"

Como en un sueño pero con los pies en la tierra. Y «flipando». «Alucinando». Pero «con calma». Así se tomó el valenciano Iker Lecuona un día histórico en el que con solo 19 años y 313 días se subió a una MotoGP, categoría en la que correrá el próximo año pero en la que el equipo KTM Tech3 ha querido que debutara en su circuito de casa. Pese a pequeños sustos de adaptación, en especial con los frenos de carbono, Lecuona aprobó y sobre todo disfrutó, como delataba su cara en el encuentro con la prensa acreditada.

El que será el domingo el cuarto piloto más joven de la historia en correr en la categoría reina tras Fabio Quartararo, Michel Fabrizio y John Hopkins, solo se quedó en los primeros libres a 189 milésimas de su compañero de equipo, el malasio Hafizh Syahrin, con 34 carreras de experiencia en la categoría y que el año que viene acompañará a Arón Canet en el equipo Ángel Nieto Team de Moto2. Por la tarde volvió a cerrar la tabla de tiempos, pero se mantuvo a 227 milésimas del asiático, y a 2.3 segundos de Quartararo, el más rápido de la jornada. El francés superó a Maverick Viñales y a Marc Márquez, con Valentino Rossi decimocuarto tras sendas caídas en los libres, y Jorge Lorenzo decimosexto.

«He flipado», comentó sobre sus primeras sensaciones a lomos de la KTM este viernes. «No llegaba a ver las luces del dashboard para cambiar, y a la tercera vuelta no me creía que no funcionaban y he mantenido el gas y eso ha empezado a soltar caballos. En mí mismo estaba alucinando. La primera palabra es alucinante, la segunda no la digo, como que tenía que tomármelo con calma. Y la última sensación, al bajarme, muy positiva. Controlo más la moto, ya no me controla ella. Y controlo los frenos, que para mí ha sido lo más difícil, por ese lado estoy contento».

«He tenido el susto en la FP1 porque no entendía como se utilizaban los frenos», explicó. «En el momento que lo he entendido he mejorado. Eso es primordial para ir rápido», añadió, y más en una categoría tan distinta a Moto2. «Es otro mundo. Ahora estoy a 2.3. Es mi primera vez y he ido bastante rápido. Aún siendo otro mundo he ido bastante rápido. Ya veremos el año que viene qué pasa».

Pero en definitiva, Lecuona acabó satisfecho. «Si hubiera acabado a tres segundos ya estaría contento, a 3.5 era mi objetivo, en la primera vez que cojo esta moto. La electrónica ayuda mucho para entenderla. Al principio me ha costado un poco, le he quitado electrónica, tenía más potencia, menos control de tracción, que hace que pueda jugar más con la moto. Necesito vueltas y kilómetros para seguir mejorando pero muy contento del día de hoy», explicó Lecuona, que admitió estar viviendo un sueño, pues tan solo lleva tres temporadas completas en Moto2. «Es difícil creerse esto teniendo cuatro años de carrera deportiva profesional. Me lo tengo que creer porque estoy aquí. Lo he pensado mucho y ha sido una locura de cuando empecé en Navarra hasta ahora ha pasado muy poco tiempo. La gente lo sabe. He dado pasos de gigante, de tres en tres escalones, pero bueno, aquí estamos, no me voy a quejar».

Lecuona superó en el primer sector a Iannone y a su compañero, al que en los dos últimos giros llegó a mejorar a vuelta completa. A falta de lo que suceda hoy en la Q1, para la carrera de mañana evita marcarse más objetivo que no sea acabarla y evitar caerse. «Lo primero es terminar y coger experiencia. He aprendido en Moto2 que si te caes no coges experiencia, así que el primer objetivo es terminar, el segundo intentar divertirse, y el tercero veremos en qué posición terminamos. Logicamente quiero terminar delante de algún piloto, pero antes que nada divertirme y disfrutar del Gran Premio de casa».



Consejos de ilustres

Hace un año en Cheste logró su primer podio tras remontar del vigésimoprimer lugar en parrilla al segundo puesto. Y en Tailandia este año añadió un tercer puesto. Dos podios para un piloto que ante su debut en MotoGP ha recibido miles de consejos. «Fabio Quartararo y Pol Espargaró me dijeron que cuidado con los frenos, que aprenda a usarlos, y Héctor Barberá me aconsejó como llevarla, cómo levantarla y usar el gas. Todos los conocidos han querido ayudarme y se lo agradezco», indicó. Incluso en los libres se permitió el lujo de seguir aprendiendo. «Parece que no pero en media vuelta detrás de Iannone he aprendido a utilizar el gas y la electrónica», dijo.