Quartararo sorprende a Márquez y se lleva su sexta 'pole' de la temporada

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sentenció sin sorpresas su sexta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP que mañana se disputa en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste. [Sigue en directo este domingo las carreras del Mundial de MotoGP]



Quartararo fue el único piloto de MotoGP que bajó del minuto y treinta segundos (1:29.978) pero cerca de él , a 32 milésimas de segundo acabó un Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que sólo pudo disponer de una moto en la segunda clasificación al romper la otra durante la cuarta sesión de pruebas libres.





El 20 @FabioQ20 ?? de 20 años ?? quiere una victoria francesa en #MotoGP ?? 20 años después ?? #ValenciaGP ???? pic.twitter.com/kgoLCAtqHo — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2019

La CAÍDA por la que @PeccoBagnaia ha sido declarado NO APTO para correr ??



¡Increíble! Se le bloqueó el freno delantero a la salida del pit lane y salió disparado de su moto #ValenciaGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/tOeqjfE2Sm — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2019

NOTICIA ?? @marcmarquez93 se fue al suelo, sin consecuencias, en el FP4 ?



El campeón del mundo se cayó a su paso por la curva 4 #ValenciaGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/fjKWljP1Yz — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2019

Clasificación oficial

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP18) no estuvo demasiado afortunado al sufrir una caída en la tercera tanda de entrenamientos libres, justo cuando salía de la calle de talleres, y en la que, de manera un tanto inexplicable,Bagnaia quedó algo aturdido sobre el asfalto y atendido por las asistencias del circuito, que también retiraron la moto que se había quedado en medio de la salida de la zona de talleres para todos los pilotos; fue trasladado a la clínica del circuito para pasar una revisión de su estado en la que la Comisión Médica le declaró, inicialmente, "no apto" para la carrera.Al piloto italiano se le ha diagnosticado unque es la causa para declararlo no apto, además de sufrir una pequeña fractura en una muñeca que le obliga a pasar mañana una nueva revisión médica para saber si puede o no disputar el último gran premio de la temporada 2019.Otro de los momentos relevantes antes de comenzar la clasificación definitiva fue eldurante la cuarta sesión libre, en la que se fue al suelo nada más salir de su taller y, con el neumático frío, cayó en la curva cuatro, aunque sin daños físicos que lamentar pero con la obligación de regresar corriendo a su taller para coger la otra moto, lo que al final le impidió defender la primera posición en esa tanda de los ataques de Maverick Viñales Como Márquez y por tercera vez en un solo día,(Aprilia RS-GP), del que se recuperó físicamente sin ningún problema, pero que nuevamente dejó su moto muy dañada y aunque pudo disputar sin problemas la primera clasificación acabó quinto la misma, por delante de Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V).protagonizaron su particular duelo por la primera posición para pasar a la segunda clasificación, que recayó por unas exiguas cinco milésimas de segundo en el primero respecto al segundo, que pudo haber sido más rápido si no hubiese sufrido un "susto" en la vuelta rápida que le hizo cortar un poco.Márquez fue el primer referente en la segunda clasificación al rodar en 1:30.800, pero tras su estelaya arañó cuatro décimas de segundo a ese registro para encabezar la tabla, 1:30.405 e instantes después fue Maverick Viñales el que pasó a comandar la clasificación (1:30.365).La sesión comenzó a muy buen ritmo y en su tercera vuelta el francés Fabio Quartararo ya se quedó a tres milésimas de segundo de su mejor tiempo, 1:30.235, pero encabezando la clasificación para, casi de inmediato, entrar en su taller a realizar el cambio de neumático trasero.En su última salida nuevaque le garantizó la última "pole position" de la temporada por delante de Marc Márquez y Jack Miller, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en la cuarta posición, por delante de los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19).Los pilotos de Suzuki fueron los siguientes en discordia, con Joan Mir séptimo y ALex Rins, que se ganó la plaza desde la primera clasificación, octavo, Pol Espargaró (KTM RC 16), como el anterior venido de la Q1, undécimo.por delante de Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), decimoctavo, e Iker Lecuona (KTM RC 16), decimonoveno..1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:29.978 a 164,2 km/h..2. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:30.010.3. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:30.086Segunda línea.4. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:30.178.5. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:30.449.6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:30.511Tercera línea.7. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:30.573.8. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:30.595.9. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:30.726Cuarta línea10. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:30.77111. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:30.90812. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:30.954Quinta línea13. Johann Zarco (FRA/Honda RC 213 V) 1:30.82614. Michele Pirro (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:30.94915. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:30.972Sexta línea16. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:31.29517. Mika Kallio (FIN/KTM RC 16) 1:31.38318. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:31.507Séptima línea19. Iker Lecuona (ESP/KTM RC 16) 1:31.65820. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) 1:31.71421. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:31.815Octava línea22. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:31.839