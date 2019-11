Rossi sufre dos caídas en su circuíto maldito

?Nunca ha escondido que no le gusta el Circuit Ricardo Tormo y ayer a quedar de manifiesto que Valentino Rossi no se siente cómodo en el trazado valenciano. El italiano, en una jornada de libres en la que no pudo pasar del 14º mejor tiempo, se cayó en dos ocasiones y en la segunda de las caídas, la moto quedó destrozada por la parte delantera. El de Tavullia, que lleva dos años sin ganar una carrera, no lo tendrá fácil en un circuito de malos recuerdos para él, ya que en Valencia perdió también dos títulos.