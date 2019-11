Lecuona: "Puedo pelear con Lorenzo"

«Estoy muy contento del día de hoy», confesó a Superdeporte ayer Iker Lecuona, que esquivó la última fila de parrilla para su estreno en MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo.

El joven piloto valenciano, que será hoy el cuarto en precocidad en correr en la categoría reina y el más joven español de la historia, empezó la Q1 en la zona media de la tabla, y a falta de dos minutos tenía a cuatro pilotos por detrás. «Cada entrenamiento he ido mejorando, 1.4 en la FP2, 0.8 en la FP3, he vuelto a mejorar un pelín en F4, en la Q1 mucho más. Cada vez que salía iba mejorando el tiempo, cosa que es muy buena para mí, para el equipo y para todos».

Y no solo eso, sino que logró situar a tres pilotos por detrás de él, como Andrea Iannone, Karel Abraham y su compañero de equipo Hafizh Syahrin: «Al principio estaba siempre el último pero pegado, y ahora ya tengo a tres pilotos, entre ellos una Aprilia oficial. Me he adaptado muy rápido a la moto, al circuito, al equipo, y poco a poco estamos mejorando y yendo rápido».

Su objetivo para la carrera lo tiene claro, y no es otro que correr sin presión: «Quiero terminar la carrera, sé que quiero terminar en un grupo. Creo que puedo pelear con Lorenzo y Kallio por ritmo. Pero principalmente quiero terminar, coger experiencia. Sé que mi temporada es el año que viene, así que sobre todo es acabar y divertirme».

Jorge Navarro, único valenciano en Moto2, lograba su primera pole en casa. Otro éxito en un fin de semana que está resultando inolvidable para el motociclismo valenciano. «Está siendo muy positivo, todos estamos arriba, Sergio primer año está arriba, Masià en primera línea, yo he mejorado mucho y todo el mundo lo sabe lo difícil que es estar donde estoy y a 1.6 del primero está muy bien. Tenemos una buena base valenciana».

El piloto del barrio de Malilla confesó sentirse «muy feliz, por estar en MotoGP, en este equipo, porque he trabajado mucho este fin de semana, he progresado cada vez que he salido a pista, así que estoy feliz. Aunque necesito muchos más kilómetros y vueltas para seguir progresando"».

Quartararo se lleva la pole

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sentenció sin sorpresas su sexta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, que hoy se disputa en Circuit. Ricardo Tormo.

Quartararo fue el único piloto de MotoGP que bajó del minuto y treinta segundos (1:29.978) pero cerca de él , a 32 milésimas de segundo acabó un Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que sólo pudo disponer de una moto en la segunda clasificación al romper la otra durante la cuarta sesión de pruebas libres.

El italiano Francesco 'Pecc0' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP18) no estuvo demasiado afortunado al sufrir una caída en la tercera tanda de entrenamientos libres, justo cuando salía de la calle de talleres, y en la que la rueda delantera de su moto se bloqueó y él salió disparado por los aires. Bagnaia fue trasladado a la clínica del circuito para pasar una revisión de su estado en la que la Comisión Médica le declaró "no apto" para la carrera.

Otro de los momentos relevantes antes de comenzar la clasificación definitiva fue el percance protagonizado por Marc Márquez durante la cuarta sesión libre, en la que se fue al suelo nada más salir de su taller y, con el neumático frío, cayó en la curva cuatro, aunque sin daños físicos que lamentar pero con la obligación de regresar corriendo a su taller para coger la otra moto, lo que al final le impidió defender la primera posición en esa tanda de los ataques de Maverick Viñales.

Como Márquez y por tercera vez en un solo día, también sufrió un accidente Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), del que se recuperó físicamente sin ningún problema, pero que nuevamente dejó su moto muy dañada y aunque pudo disputar sin problemas la primera clasificación acabó quinto la misma, por delante de Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V).

La sesión comenzó a muy buen ritmo y en su tercera vuelta el francés Fabio Quartararo ya se quedó a tres milésimas de segundo de su mejor tiempo, 1:30.235, pero encabezando la clasificación para, casi de inmediato, entrar en su taller a realizar el cambio de neumático trasero.

En su última salida nueva, doble secuencia de vuelta rápida para Quartararo que le garantizó la última 'pole position' de la temporada por delante de Marc Márquez y Jack Miller, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en la cuarta posición, por delante de Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19).