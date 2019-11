Sergio García: "Ha sido increíble ganar en mi casa mi primera carrera"

El piloto español Sergio García (Estrella Galicia 0.0), que consiguió a sus 16 años en el GP Motul de la Comunitat Valenciana la primera victoria de su carrera en el Mundial, aseguró en rueda de prensa que "ha sido increíble ganar aquí en mi casa, no puedo describir lo que siento".

"Me estoy encontrando muy a gusto con la moto y con el equipo, estamos a un nivel muy bueno para competir. Después de Tailandia encontramos algo que nos ha permitido ir avanzando posiciones y hacer carreras muy buenas, y me quedo con este gran final de temporada", indicó.

Sobre la última vuelta, en la que consiguió el triunfo tras superar en la última curva a Migno señaló que "tenía claro que si llegábamos así y nadie me pasaba, podía pelear y pasarlo en la frenada. Él ha frenado fuerte y tarde pero yo un poco más y he conseguido pasarle".

El piloto castellonense que no pudo correr la primera cita mundialista al tener aún 15 años, reconoció que no se esperaba acabar la temporada con un triunfo y aseguró que no quiso pensar durante la semana en esa posibilidad. "Prefiero ir calmado, poco a poco, y ver qué se puede hacer", apostilló.

Por último, felicitó a su amigo Xavier Artigas -también de 16 años-, quien subió al podio como tercera en su primera carrera en el Mundial, tras recibir una invitación de la organización. "Empezamos juntos y hemos sido siempre muy amigos. Estoy muy contento de que haya hecho podio en Valencia, en su primera carrera, que es muy complicado".

Por su parte, Artigas (Leopard) reconoció que "es increíble haber subido al podio en mi primera carrera. Estuve durante buena parte del final al frente, traté de tirar fuerte y abrir hueco, pero Sergio estaba muy fuerte y en la última curva pude pasar a Suzuki y subir al podio".

"Durante todo el fin de semana sabía que tenía buen ritmo, me puse delante, casi me escapo, pero al final no ha estado nada mal", apuntó el catalán, quien señaló que su objetivo ahora "es el mundial junior, acabar lo mas arriba posible y si llega otra invitación aprovecharla".

Artigas también quiso felicitar a Sergio García del que indicó que "me llevo muy bien con él, corremos juntos desde las mini motos, siempre me juntaba con él y es muy gratificante compartir mi podio con Sergio porque desde pequeño he luchado con él y quiero felicitarle por este triunfo".