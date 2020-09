Sam Lowes marca el récord de Moto2 en Misano

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se hizo este sábado con el mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini, que se disputa este domingo en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, con nuevo récord del trazado para la categoría al rodar en 1:36.170.

Lo paradójico es que la novena "pole position" de la carrera deportiva de Sam Lowes no le permitirá salir primero en la formación de salida por tener que cumplir la sanción que se le impuso en la segunda carrera de Austria por su conducta antideportiva con el tailandés Somkiat Chantra y el español Jorge Navarro y tendrá que salir desde la calle de talleres.

El italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), el español Héctor Garzó (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el también español Marcos Ramírez (Kalex) fueron los que lograron el pase a la segunda clasificación, no así Arón Canet (Speed Up), que no dio muestras de sentirse cómodo en ningún momento, y Edgar Pons (Kalex), que finalizó de los últimos de la sesión.

Marco Bezzecchi (Kalex) fue el primer líder en la clasificación final, perseguido muy de cerca por el español Héctor Garzó, que llegó "caliente y con muy buen ritmo", desde la primera clasificación, aunque quedaban todavía dos terceras partes de sesión por delante, que no pudo acabar Jorge Navarro (Speed Up), quien se cayó y no pudo continuar, por lo que se vio relegado a las últimas posiciones de la tanda.

A Bezzecchi, que se cayó poco en la curva dieciséis de entrada a la recta de meta, y ya no pudo defender su posición, le sucedió al frente de la tabla de tiempos Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con un tiempo de 1:36.170 en la cuarta vuelta que completó, pero todavía con tiempo por delante para que se produjesen nuevos cambios en el orden de la misma y ello a pesar de saber que para cumplir con la sanción que se le impuso en Austria deberá salir en la carrera de Moto2 desde la calle de talleres.

Nadie pudo batir el registro de Lowes y quien más se acercó fue el australiano Remy Gardner (Kalex), que el año que viene ocupará la plaza del español Jorge Martín (Kalex) en el equipo KTM que dirige el finlandés Aki Ajo, con el italiano Luca Marini (Kalex), mejor tiempo de los libres en la tercera posición.

Bezzecchi se tuvo que conformar con la cuarta plaza final, por delante de su compatriota Enea Bastianini (Kalex), del español Xavier Vierge (Kalex), del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y el también español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Marcos Ramírez (Kalex) consiguió el undécimo puesto, con Jorge Navarro (Speed Up) decimotercero y Héctor Garzó, decimoquinto.