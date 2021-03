El Mundial de MotoGP 2021 arranca el próximo fin de semana en Catar con muchas incógnitas, y no solo por la incertidumbre del impacto de la crisis del coronavirus en el campeonato, sino también por las dudas en torno a las expectativas de los grandes favoritos.

El torneo se presenta como uno de los más abiertos de los últimos años, a la espera, sobre todo, de comprobar la capacidad de recuperación de Marc Márquez, el principal candidato, tras la lesión que el pasado año le dejó fuera de la disputa por el título.

La primera carrera medirá el nivel de la candidatura del piloto de Repsol ante rivales como el vigente campeón, Joan Mir, un duelo que inaugura un Mundial que promete grandes dosis de emoción. Todas las noticias y los directos de las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 los podrás seguir aquí.

En televisión, este año compartirán los derechos de emisión las plataformas DAZN y Movistar+ gracias a un acuerdo que incluye la distribución de contenidos de DAZN en nuevos canales de Movistar+.

Las retransmisiones incluirán todas las sesiones de MotoGP, Moto2, Moto3, aunque no se emitirán los test. La web oficial del Mundial sí ofrecerá a sus suscriptores 90 minutos en directo del programa 'After the Flag' al final de cada sesión.