#MM93🎙 "Los doctores me han aconsejado que lo más prudente era no tomar parte en el #QatarGP / The doctors have advised me that the most prudent thing was not to take part in the #QatarGP"

👉https://t.co/9J4nPbfKxn#EquipoRepsol#RepsolTeam pic.twitter.com/2T1BnFpJae