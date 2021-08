El piloto catalán Marc Márquez (Honda), de 28 años, 8 veces campeón del mundo de motociclismo de 125cc, Moto2 y MotoGP, en su 14ª temporada en el Mundial y dominador de la última década hasta que sufrió el grave accidente, en Jerez, en la primera carrera del pasado año, fue el viernes tremendamente sincero cuando El Periódico le preguntó si creía que volvería a ser el de antes, el piloto arrollador que competía con arrojo y virtuosismo en todos los circuitos.

“Te prometo que lo estoy intentando, te puedo prometer que esa es la intención, pero no puedo prometer que lo vaya a conseguir, intentarlo, por supuesto, estoy en ello, pero la dificultad es grande porque venimos de una lesión seria y de tres intervenciones quirúrgicas y, por tanto, tenemos que tener mucha paciencia”, empezó explicando el campeonísimo de Cervera (Lleida) en su respuesta.

Gran expectación

“Yo soy, cómo no, perfectamente consciente de la expectación que se ha generado alrededor mío, de mi vuelta, de mi recuperación y, claro, también después de la victoria en Alemania. Capto que hay mucha gente que se pregunta si volveré o no al nivel de antes. Unos dicen que sí, porque creen como yo que todo se andará y que tenemos que ser pacientes y otros, tal vez, piensen que será muy difícil alcanzar el nivel de competitividad y agresividad que tenía antes del accidente de Jerez”, continuó comentando el nº 1 de Honda.

“Lo importante”, siguió explicando MM93, “es que sabemos dónde estamos, sabemos qué nos dicen los doctores, que son los primeros que dijeron que esto no sería cosa de meses sino de, al menos, un año y también sabemos, junto al equipo y mi fábrica, qué queremos y cómo queremos conseguirlo. Insisto, es cuestión de tiempo, de calma, de paciencia, de dar los pasos adecuados y no precipitarse. Tanto yo como el equipo y Honda sabemos qué dirección hemos de seguir y quemar etapas poco a poco, no precipitándonos”. Para el campeón catalán “hay un hueso que debe consolidarse, fijarse, estabilizarse aún más de lo que está y una musculatura, muy maltratada en los últimos años, que debe recuperarse”.

Márquez recuerda que al volver a la competición en Portimao (Portugal), ya explicó que “lo primero era recuperarse físicamente para poder pilotar, luego subirse a la moto y, poco a poco, aunque, cierto, yo pensé que eso sería más rápido y me equivoqué, volver a sentir buenas sensaciones sobre la moto. Quiero decir y que quede muy claro que, cuando hablamos de volver a ser el de antes, no significa ganar como ganaba antes, ganar muchas carreras y seguidas. No, no, volver a ser el de antes significa pilotar a mi manera, suelto, libre, disfrutando sobre la moto, pilotar de instinto, de modo natural, como me viene. Y, en ese sentido, es evidente que eso costará, pero estamos en el camino bueno, seguro. Y, cuando digo que costará, hay que contar también que los pilotos mejoran y las motos rivales mejoran”.

Preguntado si teme que se le acabe la paciencia o él mismo se inquieta más de lo habitual, Márquez, ganador de 83 grandes premios y poseedor de 135 podios y 90 ‘poles positions’, siguió siendo aún más sincero. “La verdad es que si en algo he cambiado es que, ahora, tengo muchísima más paciencia para todo. La paciencia era una virtud que odiaba, que no tenía y, ahora, es vital para mi recuperación y tengo mucha, mucha, es mi mejor aliada. Y es que soy mucho más realista que antes, no hay otra, con el estado en el que me encuentro ¡que estoy bien y feliz, pues ya soy competitivo! debo tener más paciencia de la que tenía”.