El mallorquín Joan Mir (Suzuki), actual campeón del mundo de MotoGP, título que consiguió, el pasado año, justo cuando no estaba el eterno dominador de la categoría, el catalán Marc Márquez (Honda) y tras ganar únicamente un gran premio, ha asegurado, en la presentación del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra este fin de semana en el popular y precioso trazado de Silverstone que “si no empezamos a ganar carreras, las posibilidades de renovar nuestro título desaparecerán”.

Mir, que recordó que la última vez que corrió MotoGP en Silverstone, en el 2019, ganó su compañero Alex Rins y, por tanto, “todo parece indicar que nuestra moto se adapta bien a este trazado”, señaló que “si sigo sin ganar carreras, no tendré posibilidad alguna de renovar el título, ya que el que se está mostrando este año muy regular, como lo fui yo el pasado, es Fabio (Quartararo) y la única manera de reducir la distancia que nos lleva, es ganando carreras”.

Bagnaia, el otro candidato

Se da la circunstancia que Mir, tercero empatado a puntos con el italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), con 134 puntos ambos, es decir, 47 menos que el ‘Diablo’, es decir, casi dos victorias (50 puntos), piensa lo mismo que el líder de la firma italiana de Borgo Panigale. “Es evidente que este año no se podrá ser campeón”, coinciden Bagnaia y Mir, “con tan solo una victoria, entre otras razones porque Fabio ya suma cuatro. Así que deberemos apretar los dientes y tratar de ganar más de un gran premio en las siete últimas citas”.

Mir insistió en que debe ganar, pero no por ganar. “Me explicaré, perdón. Lo que quiero decir es que aquí, en MotoGP, en el Mundial, en la parrilla, todos salimos siempre a ganar. Ganar es el objetivo, así que no es un excepción para ninguno de nosotros. Lo que ocurre es que ganar un gran premio significa mucho más que los 25 puntos que te llevas, significa que has hecho un gran fin de semana, que has hecho una gran carrera y que tienes la moto estupenda para conseguirlo. A eso me refiero cuando digo que hay que ganar por algo más que ganar; ganas para impulsarte y para que el equipo tenga la recompensa que merece por el trabajo bien hecho. Y, además, te anima para la siguiente carrera”.

Arriesgando a tope

“Es evidente”, siguió explicando el piloto mallorquín, con residencia en Andorra, que “a medida que llegue el final de temporada es posible que Fabio sienta la presión y la necesidad de cerrar la conquista del título cuanto antes, pero si nosotros no nos hemos acercado, no servirá de nada seguir teniendo matemáticamente posibilidades de éxito”. Respecto a si tomará más riesgos en las próximas tres carreras (Inglaterra, Aragón y San Marino) que él mismo ha considerado vitales para reducir la distancia con respecto a Quartararo, Mir dijo que “voy a arriesgar como cada domingo: a tope. Siempre arriesgo al cien por cien, por supuesto, porque nunca pienso en la clasificación general sino en lograr el mejor puesto posible en cada GP”.